VUKU JEREMIĆU ALBANCI PRAVE SPOMENIK U PRIŠTINI? VUČIĆ: Čekam kom Srbinu će podići spomenik, a to sigurno neću biti ja! Zna se šta su radili posle proglašenja nezavisnosti Kosova

"Izvanredna, vrhunska izviđačka vozila koja dramatično snaže ukupnu manevarsku sposobnost i vatrenu moć naše Kopnene vojske. Mi smo ovo dobili na poklon od Ruske Federacije i predsednika Putina. Mnogo hvala bratskom ruskom narodu i predsedniku Putinu na podršci koju pruža Srbiji. Nemamo osvajačkih planova, već samo kako da zaštitimo našu zemlju." - Predsednik Vučić prisustvovao je prikazu 10 oklopno-izviđačkih automobila BRDM 2, dobijenih od Ruske Federacije, u kasarni "Mija Stanimirović" u Nišu.

