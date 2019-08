VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Vučić će očistiti stranku, LETEĆE I MINISTRI!

Vladimir Đukanović, narodni poslanik SNS, kaže da u toj stranci ima ljudi koji su funkciju upotrebili za ličnu korist i da će uskoro doći do ozbiljnih smena kod naprednjaka. Zbog toga što neki od njih funkciju koriste da bi širili poslovnu imperiju i za razne druge, kako kaže, nečasne radnje, priznaje da crveni i zna da mu ne gine da ga sutra nova vladajuća većina u Skupštini, kad SNS ode s vlasti, napada za sve te koji sada kradu.



Otkrili ste da vam je Aleksandar Vučić obećao da će doći do smene određenih ljudi u sranci. Ko su ti ljudi koji će biti smenjeni?

- To je i sam Aleksandar Vučić rekao kada se obraćao pred Glavnim odborom u "Šumicama". Pričali smo tokom prošlog vikenda, imali smo zanimljiv razgovor, i sigurno je da će doći do ozbiljnijih smena u stranci, nešto pre, nešto posle izbora i, evo, i Vučić je nedavno potvrdio da će neki mladi ljudi preuzeti važne funkcije u stranci.

Ko su ti ljudi koji će biti smenjeni?

- Ne kadriram ja u SNS, za to je zadužen IO, na kraju krajeva, i sam GO. Vučić i ja jesmo pričali o nekim imenima, ali na njemu je, a i stranačkim organima, da ocene ljude.



Da li među tim ljudima, o kojima ste pričali, ima ministara, ljudi iz gradske vlasti, na lokalu...?

- Ima svega, ima i ministara. Tim ministrima se zamera što koriste funkciju za licnu promociju, za kalkulisanje - gledaju i drugu stranu, ako SNS padne s vlasti da prelete, a ima i onih koji su se lično

okoristili.



Na koji način su se lično okorisitli o funkciju?

- Ne mora to da bude samo materijalna korist, mogu da budu razne lične promocije, drugi benefiti, a (ali) ima i materijalne koristi.



Ako se neko materijalno okoristio o funkciju, ne može da objasni poreklo svoje imovine, zašto ga čuvate?

- Niko ga ne čuva. Postoje nadležni organi, koji bi trebalo time da se bave. Na nama je, ako već imamo jasne indicije da neko radi nešto što nije časno, a ne mora sve da bude vezano za korupciju, već recimo ponaša se bahato, nepristupačan je građanima, da te ljude evenutalno smenimo ili da ne budu više toliko bitni u SNS. Ponavljam, na nadležnima je da, ukoliko utvrde da postoje elementi krivičnog dela, tog nekog procesuiraju.



Da li Vučić zna ko šta radi, ko se okorisito i materijalno...

- Pretpostavljam da zna ko bi mogao da bude sklon tome, ili ko je dolaskom na funkciju pokazao takve sklonosti i ko ne radi časno svoj posao. To je inače izrazita manjina u SNS, ali ta manjina izuzetno šteti ogromnoj većini poštenog sveta u stranci i to je jedini motiv koji mene drži kao osnivača te stranke da se borim za nju. Ja sam suspendovao svoje aktivnosti zbog takvih pojava želeći da kažem kako je krajnje vreme da se tome stane na put. Kancer se leči u ranoj fazi, posle bude kasno. Znate, mi smo došli (na vlast) s ciljem da ćemo to da promenimo i da se takvi tipovi kod nas ne pojavljuju. Ona bojazan Vučića na početku, da se ne pretvorimo u preduzeće...

Da li se vama to sada dešava?

- Da se ne bi dogodilo, meni je drago da je Vučić istupio na GO, ja više nisam mogao da ćutim i rekao sam ono što sam rekao, i dobio sam čvrsto uveravanje od njega da će naša stranka promeniti deo rukovodstva, odnosno da će dati šansu mladim ljudima. Ti ljudi bi trebali da ponesu ključnu promenu. Niko ništa nema protiv bogatog sveta, ljudi treba da zarade, ali nemoj to da radiš tako što si došao na funkciju pa sebi praviš kombinacije. Nisam glup da pričam kako u politici treba da budu ljudi koji nemaju za farmerice i da prosipam demagoriju, ali nemoj da otimaš da bi sebi pravio korist .



Kakvu korist? Kupio kuću, stan, bolja kola....?

- Između ostalog i to. Da se razumemo, nemam ništa protiv toga da ljudi to sebi priušte, ali nemoj to da činiš stičući imovinu kroz obavljanje funkcije.



Da li Vi znate da je neko iz SNS otimao od ljudi, recimo, u opštini u kojoj ima vlast, da bi kupio stan....?

- Svaki put kad si se okoristio nečasno znači da si oteo od nekog.



Znači, ukrao?

- Nazovite to i tako ako želite, mada i vi dobro znate da se kroz raznorazno pronalaženje rupa u zakonu mnoge nečasne stvari mogu i da pokriju.



Mislite, na primer, da neko iz SNS ima svoju firmu koja dobija poslove u toj opštini?

- Ili ima pokriće tako što je neki njegov prijatelj Pera, Mika, Žika vlasnik te firme, a suštinski se zna ko je pravi vlasnik. To nije protivzakonito. Trebalo bi da se vidi ko to ima sa strane razne druge vrste kombinacija. Ne možeš da koristiš svoju funkciju da bi nešto obezbedio, da bi nameštao poslove. Sa ovim problemom se borila svaka vlast, borimo se i mi.



Vučić je borbu protiv takvih kadrova najavljivao i pre godinu, dve. Na onovu čega mu sada verujete da će to da uradi?

- Na osnovu toga što su neki ljudi, neki predsednici opština, procesuirani. Moram da kažem da je SNS jedina stranka u kojoj o ovome na ovakav način sme da se govori. To pokazuje da kod nas vlada prava demokratija, ali i istinska želja da one koji nas brukaju odstranimo.



Ljudi očekuju krupne zverke.

- Šta znači krupne zverke? Ne možete da hapsite nekog zato što vam se lično ne dopada.

Ne onog ko vam se ne dopada, već onog ko ne može da objasni poreklo svoje imovine.

- Slažem se, ali tužioci moraju da rade besprekorno. Takođe i Agencija za borbu protiv korupcije. Mi smo jedina vlast koja je imala hrabrosti da se suoči sa tim pojavama u našim redovima i nastavićemo dalje u tom pravcu. Znate, u Severnoj Makedoniji su uhapsili glavnu specijalnu tužiteljku u aferi „Reket". Ja sam pristalica toga. Nema te partijske knjižice koja može da te zaštiti, pa bio ti to neko najrođeniji.



Vi pozivate tužioca da uđe u SNS i radi svoj posao?

- Šta ima ja da ga pozivam. Neka tužioci rade svoj posao. Navijam da budu što agilniji. Ne radi se o tome da uđe u SNS, ja pozivam nadležne da, gde postoji sumnja da se neko bavi kriminalom, rade svoj posao. Zašto ne bi ušli u Đilasove i Šolakove firme koje su vlasnici prekogranicnih kanala, pa da vidimo kako ispumpavaju stotine miliona evra iz Srbije? To je vrhunski kriminal, a niko ne reaguje i svi ćute.



Hajde da se vratimo na SNS. Da li vas je stid s kim sve sedite u stranci?

- Pa kada čujem za razne te stvari, naravno da pocrvenim i sramota me je. Ipak, ponavljam, ti ljudi su izrazita manjina u stranci od 700 000 članova. Zato se i borim, jer neću da takvi mene i stranku koju sam osnivao predstavljaju. Među prvih sam 50 osnivača, ponosan sam na to i ja sa takvima nemam ništa zajedničko. Neću na kraju krajeva da takvi uprljaju sve ono što Vučić radi za Srbiju. Znate, verovali ili ne, ja živim u stanu svojih roditelja, na 22. spratu, na Banjici, danas prilično sirotinjsko naselje. Tu živim od kad sam se rodio. Delim sa svojom porodicom sudbinu svih mojih komšija. Evo, sad sam doživeo da mi tu i ukradu kola. Ne mogu da istrpim kad vidim da je neko došao na funkciju i napravio poslovnu imperiju, zida zgrade, ima razne varijante, širi svoja preduzeća ili preduzeća povezanih lica, a do juče se dvoumio da li će kafu da plati. Naravno da mi to smeta. I naravno da se protiv toga borim. Lično, hoću da podstaknem sve čestite ljude u SNS da ustanu protiv tih pojava i da pruže podršku predsedniku stranke u najavi da će se stranka od takvih očistiti.



Da li se bojite da će sutra Vas, kada SNS ne bude na vlasti, predstavnici nove većine u Skupštini napadati za sve te koji sada kradu?

- To se obično tako dešava. I svestan sam da to može da se dogodi. Spreman sam na to, taman i streljan da budem. Nemam problem sa tim, jer Savez za Srbiju nas ne napada zbog tih nečasnih ljudi u našim redovima. Napada nas što Đilasu i njegovoj družini ne damo da nastave sa pljačkom. Verujem da bi najveći deo tog našeg bašibozluka oni primili u svoje redove, kao što već neke i jesu. Ja se trudim da budem lojalan Aleksandru Vučiću, jer ga poznajem tolike godine i znam koliko je čestit čovek. Njemu i dugujem što sam uopšte dobio šansu u politici. Takav sam kakav sam, ko me voli, hvala mu, ko me ne voli neka me mrzi i vređa. To mu jedino preostaje. Znate, mene mogu samo da vređaju i da mi govore da sam bizon, vepar, krmak, šta god. Jedino ne mogu da kažu da sam negde nešto ukrao i zato ja imam tu slobodu da mogu svakog u oči da pogledam i u lice da mu kažem šta mislim.



Kad je DS otišao s vlasti vi iz SNS ste ih zvali "žuto preduzeće". Da li se bojite da će ista sudbina da snađe i vas, naprednjake?

- Plašim se i zašto sam i rekao šta sam rekao. Najviše mi je žao što imamo toliko divnog mladog sveta koji ne mogu da isplivaju, a dušu ostavljaju za stranku. Zavšili fakultete, bore se, imaju ideju, a u svakom opštinskom odboru imate nekog ko smatra da je večiti predsednik tog odbora i niko ne može da dode do izražaja od njega.

Pa vi ste primili preletače koji su u nekoj opštini na vlasti po 20 godina.

- Šta znaci po 20 godina na vlasti? Očigledno građani o njemu ne misle loše, jer oni dobiju po 70 odsto...



To ne znači da građani o njemu ne misle loše ili da on dobro radi pa je zato toliko na vlasti.

- Za neke predsednike opština sam čuo najgore stvari na svetu koje postoje, Al Kapone im nije ravan, ali dođu izbori i oni dobiju 70 odsto. Kako? Očigledno čovek ima podršku. Ako je neko kriminalac i lopov, nikad neće dobiti toliku podršku. Imate neke koji čak i nisu članovi SNS, a koji dobiju toliko. Znači da ih ljudi cene. Pa, evo, Palma u Jagodini. On tamo ubedljivo pobeđuje, a čuo sam svašta za njega - da reketira privrednike. Međutim, kad dođu izbori, Palma dobije 55 odsto. To je za poštovanje i to znači da te priče ne piju vodu. Ako neko hoće da vas nagrdi, on svašta priča za vas. Nisu ljudi baš toliki kreteni, pa da možete da manipulišete njima.



Zar nije baš u malim sredinama lakša ta manipulacija? Vi kao predsednik opštine kad nekome zaposlite dete on će da glasa za vas i na narednih pet izbora.

- To nije tačno. Ovim što kažete Vi vređate i ponižavate ljude. Da li su ljudi onda do te mere spremni na tu vrstu ponižavanja i da se prodaju? Nisam siguran da je to u pitanju. To su najčešće alibi priče onih koji gube izbore i koji nisu sposobni da se približe građanima, jer nemaju nikakvu političku ideju.



Da li vi znate kako je kad ne radite i nemate primanja?

- Vi u Srbiji danas možete da se zaposlite, imate privatnih firmi, i ne morate toliko da zavisite od nekog lokalnog političara; čak ako cemo iskreno, u opštinskim ustanovama - JP, JKP, imate manje zaposlenih nego što je to bilo nekada. Nije to kao u vreme DS kada ste jedino u javnom sektoru i to u administraciji mogli da se zaposlite, dok su privatnike unakazili, a fabrike i preduzeća pozatvarali.



Ne možete da kažete da je u malim sredinama idelano u privatnom sektoru i pitanje je šta uopšte čini privatni sektor tamo.

- Nije idealno nigde, ali privatni sektor danas doživljava ekspanziju. Mnogo je isplativije ići u privatni sektor nego u neko javno preduzeće. Nekad, 2009, ljudi su iz privatnog bežali u državni sektor, a sada je obrnuto. Pogledajte zdravstvo, vojsku, turizam, IT sektor... Ljudi hrle ka privatnom sektoru. Srbija će uskoro morati da uvozi radnu snagu. Bio sam u nekim opštinama gde ljudi neće da prihvate veliku stranu investiciju jer nemaju dovoljno radne snage. Predsednik opštine Dimitrovgrad mi je otvoreno rekao da nisu mogli da prihvate fabriku, jer nisu imali dovoljno radne snage. To je naš glavni problem. Vi danas možete da nađete posao, ako se malo više potrudite, i da imate sasvim pristojnu platu.



Šta je za vas pristojna plata?

- Pa pristojna plata, zavisi od sredine do sredine... S ozbirom na naš standard, meni je drago da se ide ka 500 evra (prosečnoj) plati, što nije dovoljno, 'ajmo da idemo i dalje.



Da li poslanici treba da imaju veću platu?

- Poslanici nemaju pravo da se žale, već moraju da trpe. Ja sam otišao u advokaturu. Želim da se bavim svojom strukom, ne želim da zavisim od politike i želim više da zaradim. Voleo bih kada bi ljudi ovde mogli da imaju četiri, pet hiljada evra mesečno i borim se za to. Hoću da imam toliko, hoću da budem siguran da decu mogu da upišem u školu. To je prirodno i normalno i želim to svim ljudima. Život je borba.

O sastancima na FPN SZS POSTOJI DA BI ŠTITIO POSLOVE ĐILASA I ŠOLAKA

Kada je opozicija počela da priča o mogućnosti bojkota izbora, počelo se sa organizacijom okruglih stolova na FPN. Znači li to da se SNS plaši da bi Savez za Srbiju mogao da bojkotuje izbore?

- Baš nas briga da li će da bojkotuje. Što se tiče Saveza za Srbiju, njihov jedini smisao postojanja je REM i RTS, da bi zaštitili poslovne interese Đilasa i Šolaka. Oni ne bi ni izašli na izbore kada bi to dobili na upravljanje. Oni se plaše da će, kada se izaberu ova tri člana REM koja nedostaju, izgubiti većinu u tom telu i da će se sprečiti odlivanje novca preko prekograničnih kanala, a to je za Đilasa i Šolaka katastrofa.

Vi kažete da je to biznis, oni kažu da žele da i njih ima na RTS-u.

- Ja bih im, da se pitam, dao 24 časa na RTS. Tvrdim vam da to njih ne interesuje. Na tim okruglim stolovima njih nije interesovalo biračko pravo, pritisci na birače, nisu hteli da diskutuju o tome, njih je samo zanimao REM i RTS. Da li zaista mislite da građane Srbije zanimaju REM i RTS? To samo zanima Đilasa i Šolaka.

O rešenju za KiM TREBA ALBANCIMA DA KAŽEMO: "VI NISTE NAŠI DRŽAVLJANI"

Šta je za vas kompromisno rešenje za Kosovo?

- Kompromisno rešenje je da probamo da živimo jedni s drugima, da trgujemo, jačamo ekonomije, uvećavamo standard građana. To je ključ svega, ali nisam siguran ni da smo mi, a ni Šiptari spremni da živimo jedni s drugima.

Ali mi više nismo na nivou kada je dovoljno da imamo suživot, sada su drugačiji pregovori. Šta je onda kompromisno rešenje?

- Mislim da ćemo doći u situaciju da će sve ostati ovako, pa će s vremenom ljudi prihvatiti faktičko stanje i probati u tom faktičkom stanju da naprave neki suživot.

Znači, mislite da sada neće biti ničega, da će od nas nešto tražiti, a mi ćemo sve ovako da ostavimo i biće status kvo?

- Ostaće ovako dok nekoj budali ili nekoj stranoj sili ne padne na pamet da to proba silom da reši i toga se plašim, to me zabrinjava. Nadam se da nikom neće pasti na pamet da takvom vrstom pritisaka proba da dođe do rešenja. Ali ako već ne možemo da se dogovorimo, okej, faktičko stanje ovakvo kakvo jeste i snalazimo se u tome.

Negde se provlačilo da je model za rešenje Kosova razgraničenje. Da li ste vi za razgraničenje?

- Nije loše. Ovde ljudi odmah počnu: "Jao, gde će da bude granica?" Možda granica bude na Skadru, hipotetički. Razgraničenje pre svega znači da oni nisu naši državljani i ja to tako doživljavam. Ljudi ovde imaju pogrešnu predstavu - oni bi voleli da KiM bude u sastavu Srbije, za šta se svi zalažemo, ali ne bi voleli da Šiptari budu naši državljani. Pa to ne može. Ovako, kad su vaši državljani, oni imaju pravo da uzmu dokumenta, da ovde kupuju imovinu, glasaju, imaju poslaničku grupu... Da li bi to građani prihvatili? Nisam siguran. Onda vam je jedina solucija da se negde razgraničite i kažete: "Vi ste od sada strani državljani i nemate pravo na naša dokumenta, vi ste sad stranci".

Znači, kad kažete: "Vi niste naši državljani", oni su onda državljani Kosova?

- Oni bi tada bili državljani nečega za šta zaista nemam ideju kako bi to nazvali....Možda Albanije, jer granica bi možda opet bila na Dragašu. Teritorijalno nemam nikakvu ideju kako bi se to završilo, a i ne razbijam glavu previše, jer su ideju razgranicenja odbili svi - od najvećih zapadnih sila, naše vrle opozicije, do apsolutno svih šiptarskih političkih partija na KiM. Kao da svi žele da Srbija ne dobije ništa.

Znači, kompromisno rešenje je da mi priznamo da su Albanci državljani Kosova i neku teritoriju da dobijemo?

- Ne želim uopšte o tome da spekulišem, jer kao što vidite i čujete dijaloga nema ni u najavi.

