ĐUKANOVIĆ POTPUNO RAZOTKRIO ĐILASA I NJEGOVU BIVŠU FIRMU: Poljoprivredniče u povoju, medijsko oglašavanje si odjednom zamenio motikom

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović uputio je lideru SzS otvoreno pismo koje prenosimo u celosti.

Poštovani gospodine Đilas,

Želim najiskrenije da vam se izvinim, jer čitajući vaš tekst koji je nastao kao reakcija na ono što sam ja pisao o vama, zaista osećam potrebu da zatražim od vas oproštaj zato što sam o vama onakve stvari napisao. Posebno mi je krivo što sam uopšte pomislio da bi vi mogli da se bavite nečim nečasnim. Vi ste osoba neverovatnih moralnih kvaliteta koja je medijsko oglašavanje zamenila motikom, pošto rekoste da se sada samo bavite poljoprivredom. To je za poštovanje. Moja je sramota što sam uvredio jednog vrsnog poljoprivrednika koji se muči na njivi po jakom suncu.

Danas verujem da vi zapravo želite pravedni REM i RTS kako biste ispričali muke poljoprivrednika sa kojima se suočavaju. Vas mediji i oglasni prostor nikako više ne zanimaju, tim pre jer ste vašu firmu "Dajrekt medija", a to pročitah na portalu KRIK za koji vi tvrdite da je najpošteniji, prodali tamo nekoj holandskoj fondaciji za koju niko živ ne može da utvrdi ko nad njom ima vlasništvo, jer gle čuda, firme vlasnici te fondacije su na najmanje osam ofšor adresa. Da sve bude još "poštenije", nekim čudom "Dajrket medija" na kraju završi u vlasništu "Junajted medije", one iste kojom rukovodi Dragan Šolak i one iste koja je vlasnik N1 televizije i još tridesetak drugih televizijskih kanala, sa kojim vi Dragane kako tvrdite, dabome, nemate nikakve veze. Mene je zaista stid što uopšte pomislio da vas dovedem u vezu sa čovekom kome prodadoste zgradu i što je vaša bivša firma u kojoj su ostali i vaši veoma bliski saradnici nekim čudom, zar ne, došla u njegovo vlasništvo. Verovatno dok ste okopavali njivu i žnjeli pšenicu niste mnogo o tome razmišljali.

Žao mi je Dragane što niste naveli iznos za koji ste prodali "Dajrekt mediju".

Recimo, KRIK za koji nam vi uvek savetujete da mu verujemo tvrdi da je to bilo za 17,7 miliona evra. S obzirom Dragane da ste u tekstu naveli da vaša firma nije imala nijednog državnog klijenta, ja vam to iskreno verujem. Nije ni morala, jer vi ste bili država. Glupo je da sami sebi budete klijent. Ipak, zanimljivo je da od momenta kada postadoste najpre ministar bez portfelja zadužen za nacionalni investiocioni plan, a potom i gradonačelnik Beograda, tadašnja vaša firma počinje da beleži rapidan skok u prihodima i prometu, a ja hoću da verujem da to nije zbog funkcija na kojima ste bili, već je to isključivo zbog vašeg fantastičnog biznis umeća i sposobnosti. Do tih 40 odsto tržišta u marketingu, a sami tvrdite da ste toliko posedovali, verujem da ste došli isključivo kvalitetom usluga vaše firme. Doduše, ona zla pokojna Verica Barać je svašta pisala za tu vašu firmu, pa i to da nikako niste smeli da budete na državnoj funkciji i da rukovodite firmom koja je imala toliki udeo u marketingu i medijima, ali ni ona izgleda nije znala za vaše poštenje i da vi nikada ne biste zloupotrebili državnu funkciju. Čak ni za situaciju da budete i direktno vlasnik jednog medija, kao što ste to bili sa Miroslavom Miškovićem u dnevnom listu "Pres".

Verovatno ni sa njim niste imali nikakve veze, kao što danas nemate sa Šolakom. Ne bih Dragane da cepidlačim, ali bilo bi dobro da nam kažete kako biste danas reagovali da je recimo neki ministar vlasnik medija.

Moram da vam se izvinim i zbog moje aluzije oko prodaje sportskih prava RTS-u. Sram me bilo što pročitah dopis Dragana Bujoševića u kome kaže da "Dajrekt medija" ima ugovor sa FIBA sklopljen 2017.godine za prenose utakmica Evropskog prvenstva u košarci za žene i Svetskog prvenstva u košarci za muškarce. Hoću da verujem da kao predsednik Košarkaškog saveza niste zloupotrebili položaj kako bi "Dajrekt medija" došla do takvog ugovora sa FIBA, kao što hoću da verujem da je sve čisto kada vaša, pardon, nekadašnja vaša firma, ta ista prava prodaje RTS-u. Doduše, nije mi jasno zašto je predmet ugovora sa RTS poslovna tajna, jer vi se tako srčano zalažete za transparentnost.

Na kraju, poštovani Dragane, hoću da verujem da je sve ovo plod nesporazuma, jer vi nedavno rekoste da mene ne poznajete. Da smo se upoznali ranije, mada sam ja vas prozivao za brojne kriminalne delatnosti dok ste bili gradonačelnik, možda do ovakvog dopisivanja ne bi ni došlo. Možda bi zaista meni uspeli da objasnite kako ste pošteni poljoprivrednik koga mediji ne zanimaju i da samo želite pravedni REM i RTS. Mada, nije mi jasno zašto se ranije niste odlučili da me tužite, kao što ćete to sada da učinite, jer ranije prozivke za vaša nedela sa moje strane su bile žešće. Izgleda da vas je ovo oko REM i RTS posebno pogodilo. Imam osećaj kako sam vas uštinio tamo gde najviše boli, a dobro znate da istina najviše boli.

No, kako god, evo ja se vama izvinjavam, a vi mene slobodno tužite. Neću se čak ni braniti, jer moja je dužnost kada pogrešim da to i platim. Pošto ste ušli u poljoprivredu, a zna se da je to krvav zanat, neka vam ja budem od koristi. Malo para imate, troškovi su vam veliki, pa ću se ja svojski potruditi da vam pomognem u vašem poljoprivrednom razvoju. Toplo mi je oko srca kada znam da ću plaćajući kaznu vama zapravo pomoći vama kao poljoprivredniku u povoju.

