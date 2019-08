VUČIĆ: Od Đilasa smo čuli kako bi u Srbiju uveli diktaturu, pre nekoliko nedelja išao u policiju da vidi ima li šta protiv njega

"Ovi ljudi su strpljenjem naoružani i zato je važno da imaju adekvatne uslove za rad. Verujem da možemo više i bolje u budućnosti, ali zahvaljujući projektu obnove, Beograd će nakon 60 godina dobiti Hitnu pomoć po najvišim evropskim standardima, koja će moći da odgovori svim potrebama građana." - Predsednik Vučić obišao je zgradu Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

