VUČIĆEVA JESENJA OFANZIVA: Idem i u Vatikan, da ih molim da ne priznaju Kosovo

"Ne postoji ništa važnije od čuvanja života naših ljudi! Kao što vidite krećemo u izgradnju modernog kompleksa i želim da izrazim zahvalnost kompletnom medicinskom i nemedicinskom osoblju koje se bori za živote naših ljudi, prioritet je povećanje plata, poboljšanje uslova rada, i to je samo deo sveobuhvatnog napora da razoreno zdravstvo obnovimo i učinimo najmodernijim u ovom delu Evrope. Želimo da sačuvamo našu pamet, našu marljivost i naše ljude i mislim da ćemo u godinama koje dolaze uspeti u tome." Predsednik Vučić obišao je zgradu Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

