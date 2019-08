NOVICU TONČEVA PROZIVALI ZBOG OBRAZOVANJA: Socijalisti, diplome na sunce!

Tražiću od predsednika SPS Ivice Dačića da svi socijalisti dokažu diplome, pokrenuću to pitanje na sednici GO SPS. To treba da se uradi, jer ako prevarite državu sa diplomom, kako će onda ljudi da vam veruju - kaže funkcioner SPS, narodni poslanik iz Surdulice i potpredsednik FSS Novica Tončev!



Sve javno

foto: Filip Plavčić

Glasine da pored Građevinskog fakulteta u Nišu nije ni prošao, podstakle su ga da kritičarima dokaže da je sve to laž, u šta se uverila i ekipa portala Espreso.rs, koja je u društvu Tončeva posetila fakultet koji je upisao davne 1981. godine, što je potvrdio i profesor, ističući da je Novica bio dobar student.

- Neću se mešati u poslove druge partije, govoriću samo o SPS. Kod nas su trenutno unutarpartijski izbori i hoću da, kao što sam ja sad došao ovde da dokažem diplomu, svi oni koji hoće da se kandiduju za bilo koju poziciju prvo u SPS, a onda i u državi na izborima pokažu gde su završili i šta su završili - kaže Tončev.

foto: Filip Plavčić

Dodaje da nema šta da krije i da je kod njega sve javno, pokazujući indeks s položenim ispitima, a kako nam je rekao, najponosniji je na činjenicu da je iz matematike imao čistu desetku.

- Majka mi je bila domaćica, otac zidar, ali Građevinski fakultet u Nišu završili smo i moja deca i ja. Ovde postoji arhiva, tu sve piše i sve lako može da se proveri i ispita. Kad sam prijavio ispit, kad sam polagao, sve piše. Ako sam se mučio i učio da završim fakultet, neću niko u Srbiji da mi spočitava da sam kupio diplomu. Ovde sam završio osnovne studije, a nakon toga i doktorske - rekao je Tončev.



Bez afera

foto: Filip Plavčić

- Diploma nije uslov da bi neko bio funkcioner, neka kažu ja sam kvalifikovani radnik, seljak, tehničar, a ne da se deklarišu kao menadžeri, doktori, inženjeri, a da to nisu. To će biti i moj uslov u SPS, da svi koji pretenduju na partijske funkcije javno pokažu sve. Moraju i da dokažu da iza sebe nemaju afere i da budu cenjeni u svom mestu. Ne može niko da bude cenjen ako nije u svom mestu cenjen.



Prema njegovim rečima, važno je da javno pokažu svoju imovinsku kartu - šta imaju, koliko imaju i kako su taj imetak stekli.



Sudbina NA FAKULTETU UPOZNAO SUPRUGU

Da ga za fakultet ne vežu samo uspomene iz čitaonica, biblioteke i slušaonica, potvrđuje i Tončev, koji otkriva da mu je studiranje građevinarstva obeležilo ceo život.

- Otkriću vam, na ovom fakultetu studirao je moj deda, završila su ga i moja dva sina, a baš ovde sam upoznao svoju najveću ljubav, moju suprugu - priča Tončev oduševljeno.

Kurir.rs / D. Zlojutro - K. Vasković

Foto: Vilip Plavčić

Kurir