SASTANAK U PREDSEDNIŠTVU: Vučić sa Kukanom i Flekenštajnom o političkoj atmosferi

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa delegacijom Evropskog parlamenta, koju predstavljaju Eduard Kukan i Knut Flekenštajn, sa kojima je razgovarao o političkoj atmosferi i konkretnim pitanjima u cilju omogućavanja dijaloga parlamentarnih stranaka.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Aug 30, 2019 at 12:50am PDT