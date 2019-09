POBESNELA KOLINDA SVE AGRESIVNIJE PRETI SRBIJI: Zdrobiću Srbe, neće moći opet tenkovima u Vukovar

Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović pokazuje sve više agresije u javnim nastupima, a okidač za zapaljive poruke gotovo po pravilu su joj Srbi i Srbija. Ona je ovih dana ponovo šokirala javnost.

foto: AP / Darko Bandic

Kao da žal što u ratu, kako je sama priznala, nije uzela pušku da ubija Srbe nije bila dovoljna, hrvatska predsednica rešila je da svoj verbalni arsenal obogati i jednim nasilnim gestom - udaranjem pesnicom u sto, koji je upotrebila u intervjuu za tamošnji javni servis.

Groteskno

- Svima onima koji danas prete Hrvatskoj želim vrlo jasno reći da nikad više ni jedan jedini srbijanski tenk neće ući u Vukovar. Neka se niko time ne zavarava - poručila je ona za HRT, naginjući se prema niskom stočiću, da bi na kraju poentirala jednim jakim udarcem stisnutom šakom o sto. Uz to je naglasila da je „velikosrpska agresija, nažalost, zabeležena krvavim slovima u hrvatskoj istoriji“.

foto: Dragan Kadić

Pantomimičar i stručnjak za govor tela Marko Stojanović objašnjava za Kurir da stisnuta pesnica, ovako upotrebljena, uvek predstavlja čekić kojim osoba želi nekoga da smrvi.

- To udaranje rukom kao maljem ili čekićem je tipičan gest muškarca koji želi da pokaže da je mačo, alfa figura u društvu. Očigledno time daje do znanja da je toliko moćna da može nekoga da zdrobi ako to poželi. Ili iza toga stoji nemoć, pa pesnicom želi ubediti u suprotno. U svakom slučaju, nikako ne priliči ženi da lupa stisnutom pesnicom o sto, a pogotovo ne predsednici države. Način na koji je to učinila može izgledati groteskno - ocenio je Stojanović.

Želi glasove desničara

Za predsednika Saveza Srba u regionu Miodraga Lintu gest hrvatske predsednice je znak njene nervoze i očajničke želje da pridobije desničarske glasače:

foto: Marina Lopičić



- Sad je otišla i korak dalje pa agresivno lupa po stolu, ali sve je to smišljeno da mobiliše proustaške Hrvate. Ovo je još jedan dokaz da ona igra na kartu radikalizma i antisrpstva, jer se jedino na toj platformi u većinski ustaškoj Hrvatskoj mogu skupiti glasovi.

Kakva notorna glupost NAJVIŠE HRVATA STRADALO U BORBI PROTIV FAŠISTA Kolinda Grabar Kitarović izjavila je juče da je hrvatski narod, srazmerno broju stanovnika, najviše doprineo antifašističkoj borbi u Evropi. Ona je na obeležavanju 80. godišnjice početka Drugog svetskog rata u Varšavi rekla da je u antifašističkoj borbi učestvovalo više od pola miliona Hrvata, prenosi Index.hr:

- Ovde smo da bismo iskazali počast svim žrtvama rata, kako u Poljskoj, koja je prva počela da se bori protiv nacizma, tako u svim ostalim državama koje su stale u odbranu slobode i mira u Evropi i svetu. Hrvatski narod je srazmerno broju stanovnika najviše doprineo antifašističkoj borbi u Evropi, u kojoj je aktivno učestvovalo više od pola miliona hrvatskih građana - kazala je Kolinda Grabar Kitarović u svom obraćanju u Varšavi.

Kurir.rs/Ivana Kljajić Foto: Screenshot HRT

