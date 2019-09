MINISTAR STEFANOVIĆ POSLE SKANDAL-RAMPE ZA VOJSKU SRBIJE NA GRANICI: Skandalozan čin, politička demonstracija Hrvatske

SREMSKA MITROVICA - Očigledno se radi o jednoj političkoj demonstraciji hrvatskih vlasti, što je skandalozno, pogotovo što to rade na temi antifašizma, ocenio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zabranu delegaciji Vojske Srbije da u Hrvatskoj prisustvuju obeležavaju dana Jasenovačkih novomučenika.

"To je stvar na kojoj Hrvatska mora na unutrašnjem planu da poradi. Naprosto, ne može se veličati nacistički režim Hrvatske u Drugom svetskom ratu. Moraju da se suoče s tim, da su na njihovoj teritoriji bili koncentracioni logori za decu. To su monstrozne stvari. Što pre se suoče s tim, pre će prihvatiti to da se i obeležava stradanje Srba u Drugom svetskon ratu na njihovoj teritoriji", rekao je Stefanović novinarima u Sremskoj Mitrovici.

On je ponovio da je dolazak delegacije Srbije u Hrvatsku "uredno bio najavljen kao i prošle godine na isti taj događaj, i kada nije bilo nikakvih problema".

"Ove godine je prijavljeno lokalnoj policiji da će opet doći i nikakav problem nije bio. Granična policija Srbije obavestila je graničnu policiju Hrvatske o tome da će pripadnici Vojske Srbije preći granicu i zamolila za asistenciju za neometan prelazak državne granice", precizirao je Stefanović.

"Uručivanje protestne note za to bi bilo skandalozno da je naša ambasadorka primila. Zašto bi primila takvu vrstu protesta? Zato što smo sve uradili kako treba? Ne vidim drugi, osim političkog razloga za ovakvo pokazivanje sile Hrvatske", ocenio je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir