MILENA IVANOVIĆ: Rada Trajković koristi Oliverovo stradanje! Za tri godine ga nijednom nije posetila u zatvoru

Nezavisni kandidat koalicije Sloboda Rada Trajković juče je, prvog dana kampanje za izbore na KiM, započela trku za glasove na mestu ubistva lidera GI Srbija, demokratija, pravda (SDP) Olivera Ivanovića, uz kamere i foto-reportere!

Ovim postupkom uvredila je Olivera i njegovu porodicu, koja je unapred zamolila političare da Ivanovićevo ime ne zloupotrebljavaju u svrhu prikupljanja političkih poena i samopromocije, ocenjuju sagovornici Kurira.

foto: Zorana Jevtić

Licemerje

Udovica Olivera Ivanovića Milena Ivanović kaže za Kurir da je to što je Trajkovićeva uradila licemerno i sramno.

- Nikad nisu bili u specijalno dobrim odnosima, poznavali su se jer je to mali prostor, ali za tri i po godine nije došla da ga obiđe u zatvoru, nije pitala za njega. Organizovali smo mnoge akcije da mu pomognemo da se oslobodi optužbi za koje su ga teretili, ali se ona tada nije pojavljivala jer je procenila da to nije pogodno za nju. Svi ljudi koji su dobro poznavali Olivera znaju šta je on mislio o njoj. Poručujem joj da me ne vuče za jezik jer ću onda morati da kažem neke stvari o njihovom odnosu. Imala bih svašta da kažem o njoj, ali neću iz poštovanja prema svom suprugu - ogorčena je Ivanovićeva.

Dodaje da je Oliver heroj i da pripada svim ljudima Srbije, ali ne pripada onima koji u najtežim trenucima njegovog života nisu bili uz njega.

- Strašno je, koliko god se ona izvinjavala, što koristi stradanje jednog čoveka da sebe ponovo vrati na političku scenu i iskoristi to za ličnu promociju i interes. Da zaista poštuje tog mrtvog čoveka i porodicu, ona to ne bi radila. Očigledno su joj njeni interesi ispred svega. Kad je ona u pitanju, znam šta bi Oliver mislio o tome šta ona danas radi, a zna i ona - podvukla je Ivanovićeva.

foto: Fonet

Na drugoj strani, Bojan Klačar iz Cesida kaže da će građani na izborima najbolje proceniti kakav je potez Trajkovićeve bio, da li je dobar ili je bio zloupotreba.

Nepoštovanje

- Treba sagledati njen čin u tom kontekstu, takav način meni nije simpatičan za političku borbu, ali smo tokom svih ovih godina naučili da u političkim kampanjama ljudi pokušavaju da na sve načine dođu do birača. Očigledno je da je Rada Trajković verovala da je to dobro za njenu kampanju. Nisam siguran da će to naići na odobravanje ljudi, ali ne mislim da je nešto za šta je treba osuđivati na direktan način - podvukao je Klačar.

Ksenija Božović GDE SI BILA DOK SMO PALILI SVEĆE foto: N1 Potpredsednica GI SDP Ksenija Božović rekla je da je Rada Trajković imala mnogo neslaganja sa ubijenim Ivanovićem i upitala je gde je bila dok je Ivanović bio u pritvoru.

- Da li ste ga možda posetili kad je bio u kućnom pritvoru, a znam da niste. Pitam vas i gde ste bili prethodnih 20 meseci svakog 16, kad je Građanska inicijativa SDP na ovom mestu tražila nalogodavce i ubice i palila sveće - navela je Božovićeva.

Kurir.rs/Kristina Vasković Foto: Nemanja Nikolić,Aleksandar Jovanović Cile

Kurir