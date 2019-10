SVI SU U ČUDU POSLE IMENOVANJA MALOG TRAMPA: Evo šta analitičari kažu za Grenela, hoće li to biti dobro po nas

VAŠINGTON - Imenovanje Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika SAD za pregovore Beograda i Prištine pokazuje da Vašington želi da se direktno uključi u pregovore koji sada postaju američki problem, ocenio je Siniša Vuković, profesor na vašingtonskom Univerzitetu Džons Hopkins.

On je za Glas Amerike rekao da je imenovanje Grenela, ambasadora SAD u Nemačkoj, za mnoge iznenađenje i da je došlo u trenutku kada se nije očekivalo da će biti potrebno imenovati, posle Metjua Palmera za Zapadni Balkan, još jednog specijalnog izaslanika, ovoga puta za dijalog Beograda i Prištine.

"Izbor je takođe veoma iznenađujuć, radi se o čoveku koji nema direktno iskustvo s regionom, njegovo je prvo imenovanje na ambasadorsko mesto bilo upravo ovo koje sada ima u Berlinu i čovek koji je prepoznat kao emanacija Trampove spoljne politike 'Amerika na prvom mestu'", rekao je Vuković.

Zajbert: Nastavljamo koordinaciju sa SAD o Z. Balkanu Nemačka želi da nastavi koordinaciju sa svojim američkim partnerima u pogledu politike prema Zapadnom Balkanu, rekao je juče portparol nemačke vlade Štefen Zajbert posle imenovanja Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika SAD za pregovore Beograda i Prištine. "To ćemo raditi i sada kada je Grenel specijalni izaslanik", rekao je Zajbert na konferenciji za novinare, objavio je Dojče vele na nemačkom. Predsednik SAD Donald Tramp imenovao je Ričarda Grenela, aktuelnog američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog predsedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine.

Kako objašnjava, sada je tu čovek koji nema iskustva sa regionom, ali ima veoma ozbiljan upliv u Beloj kući, samim tim i jake kontakte i svu moć koju Bela kuća želi da projektuje u ovom procesu.

"Ovo treba čitati na dva načina. S jedne strane, Amerika želi da se direktno uključi u pregovore koje je do sada posmatrala sa strane i koje je podržavala, ali nije htela direktno da se meša. Ovo je direktan signal da Amerika želi da zauzme što centralniju poziciju", naveo je Vuković.

S druge strane, dodaje, takođe se kaže da ovo nije više samo evropski problem, kao što je bio do sada i kako ga je i Amerika tretirala. "Ovo sada postaje američki problem. Zašto ovo postaje američki problem, odnosno pitanje kojim Amerika želi da se bavi, ostaje da se vidi, odnosno, koji su nivoi upliva koji oni žele da ostvare", rekao je Vuković.

Prema njegovim rečima, u nekim idealnim uslovima imenovanje ambasadora SAD u Berlinu da učestvuje ovom procesu zajedno s već postojećim specijalnim izaslanikom, bio bi odličan izbor, ali imajući u vidu zategnutost odnosa između Grenela i Berlina ne može se očekivati neka izuzetna saradnja među njima.

Džozef: Imenovanje Grenela je dobar signal Edvard Džozef, predavač na vašingtonskom univerzitetu Džons Hopkins, smatra da je namera Bele kuće da predloži ambasadora SAD u Nemačkoj Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine dobar signal, jer je reč o diplomatskom predstavniku u zemlji koja je ključni igrač u rešavanju pitanja Kosova i ima jasno izražen stav protiv razmene teritorija. "Dakle, on nije samo ambasador, već čovek koji ima veze u nemačkoj vladi, a ja verujem da je to još jedna pozitivna stvar. Zato što je ambasdor Grenel upoznat sa brigama Nemačke u vezi sa podelom Kosova ili razmenom teritorija, koju mnogi, uklučujući i mene i regionalne lidere, smatraju opasnom i destabilizujučom", rekao je Džozef za Glas Amerike. Džozef, kaže da je rano reći da li bi imenovanje Grenela značilo pokušaj SAD, koje se ne protive razmeni teritorija, da "omekšaju" stav Nemačke.

"Može se čak i čitati kao neka vrsta provociranja zvaničnog Berlina, odnosno načina na koji je Berlin do sada tretirao ovaj problem", ističe on.

Takođe, kako kaže, ostaje da se vidi da li će drugi prihvatiti vodeću ulogu SAD.

"Dakle, jedno je želeti, drugo je moći. Amerika je iskazala želju, interesovanje i možda prvi put posle dužeg vremena, iskazuje određenu proaktivnu politiku, a ne reaktivnu politiku. To je ono što je falilo i nedostajalo Zapadnom Balkanu, dakle nešto što bi malo protreslo neku učmalost koja se razvijala na Balkanu poslednjih par godina", zaključio je Vuković.

Đurić: Srbija svesna da bez velikih sila nema rešenja, ali...

Srbija je svesna da bez velikih sila nema rešenja za pitanje Kosova i Metohije, ali trenutno niko nije spreman da ponudi nešto što bi zadovoljilo naše interese, izjavio je direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marko Đurić komentarišući imenovanje Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine.

"Ne znam da li to jeste ili nije iznenađenje, čak i za delove američke administracije. Ne znam da li jeste ili nije iznenađenje za nemačku, francusku i mnoge druge evropske administracije, ali ono što je za nas važno, jeste da se razgovori vode pod okriljem EU, još od kako su ih veliki geniji Đilas i Jeremić izmestili iz UN gde smo imali podršku i Rusije i Kine", rekao je Đurić u emisiji "Fokus" na televiziji O2.

Đurić je primetio da i mnogi drugi imaju entuzijazam da se priključe razgovorima između Beograda i Prištine i istakao da se Srbija zalaže za jedan izbalansiran pristup i da je svesna da bez velikih sila nema rešenja za pitanje KiM.

Server: Bizarna odluka Bele kuće, Grenel će potisnuti Palmera

Novoimenovani specijalni izaslanik Bele kuće Ričard Grenel, preuzeće dominantu ulogu u pristupu SAD dijalogu Beograda i Prištine i potisnuti Metjua Palmera, specijalnog predstavnika Stejt departmenta za zapadni Balkan, smatra Danijel Server, američki analitičar i profesor na Univerzitetu Džons Hopkins, inače poznati albanski lobista.

U blogu koji je napisao povodom ovog imenovanja, kao i u razgovoru za Glas Amerike (VOA), Server je odluku da se postavi Grenel nazvao bizarnom. Kako kaže, iako je Grenel diplomata i ambasador, očigledno je da predstavlja Belu kuću.

- Pre samo nekoliko nedelja, postavili su Meta Palmera za specijalnog predstavnika za Balkan. Gospodin Grenel ima viši rang od Palmera iz dva razloga - on je ambasador i ima direktne veze s Belom kućom. I meni je sasvim jasno da planiraju da on preuzme glavnu funkciju specijalnog predstavnika za Balkan, a to je da se bavi pitanjem Beograda i Prištine", kaže Server.

Ričard Grenel je, kako navodi VOA, politički blizak sa Džonom Boltonom, bivšim Trampovim savetnikom za nacionalnu bezbednost, koji je prošle godine izjavio da se SAD ne bi protivile razmeni teritorija ukoliko Beograd i Priština to dogovore. Neki analitičari pretpostavljaju da je i Grenel pristalica te ideje.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp imenovao je Ričarda Grenela, aktuelnog američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog predsedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine, saopšteno je iz Bele kuće.

