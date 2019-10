OVAKO JE ARKAN POSTROJAVAO MINISTRE: Gurnuo pištolj u usta PREDSEDNIKU i poručio: Pi.ko policijska ponovo ćeš da se vratiš na ulicu! EVO ŠTA GA JE RAZBESNELO! (VIDEO)

To je bila kulminacija čestih neslaganja rukovodstva RSK sa Arkanovim borcima i samim Komandantom, kako su Ražnatovića zvali.

Ovaj sukob na ratištu do detalja opisuje nekadašnji oficir Arkanove Srpske dobrovoljačke garde i stric Milorada Ulemeka Legije Mihajlo Ulemek. Sukob između Martića i Arkana nastao je, dodaje, zbog toga što se ovaj drao da neće da dopusti da mu kriminalci iz Beograda vršljaju po terenu.

- To je ta priča, mi smo ostali tamo dva i po, tri meseca, bilo je još posle sukoba - kaže Ulemek.

foto: Printscreen/Youtube

Ovaj sukob na ratištu do detalja opisuje nekadašnji oficir Arkanove Srpske dobrovoljačke garde i stric Milorada Ulemeka Legije Mihajlo Ulemek. Sukob između Martića i Arkana nastao je, dodaje, zbog toga što se ovaj drao kako neće da dopusti da mu kriminalci iz Beograda vršljaju po terenu.

- To je ta priča, mi smo ostali tamo dva i po, tri meseca, bilo je još posle sukoba - kaže Ulemek.

Kako se Ulemek priseća tih dana otišao je do predsednika Skupštine RSK Zdravka Zečevića da ga pita ko je izdao naređenje o raspuštanju Dobrovoljačke brigade.

- On je pitao pukovnika Đilasa ko je izdao, ovaj kaže "nisam ja", a njegov potpis stajao tu. Znači, demantovao ga odmah. Kako sad to, ima potpis, a tvrdite da niste izdali... Izdali ste prvo usmeno, a onda pismeno. To se desilo u Obrovcu 1993. godine, krajem januara, početkom februara. Obrovačka brigada je raspuštena 21. januara, 22. su Hrvati upali u taj deo i kad smo mi došli tamo 24, bilo je to što je bilo: Obrovac je bio napušten, sela napuštena, ceo Velebit napušten... - navodi Ulemek.

U tom trenutku Ulemeku je prišao jedan od oficira i ispričao mu zašto je sve napušteno:

- Rekao mi je da je došlo do raspuštanja brigade i da je naređenje izdao komandant korpusa, prvo usmeno. Taj koji je meni rekao sve je Jova Dopuđa, rezervni major po činu... On je meni rekao: "Pukovniče, meni su naredili prvo usmeno raspuštanje, ja nisam hteo da raspustim i onda su mi posle u 3.15 poslali pismenu naredbu. Ja sam raspustio brigadu koja je brojala 1.100 ljudi da bi u 6.15 Hrvati napali taj deo". Kad sam ja to sve saznao, tražio sam sastanak, na kojem je prisustvovao Mile Martić, u to vreme ministar policije, Goran Hadžić, predsednik RSK, Zdravko Zečević, predsednik skupštine i, normalno, svi oficiri prisutni na tom delu ratišta. Bio je i Mile Novaković - ispričao je Ulemek za Telegraf.

Kada je Ulemek prišao Zdravku Zečeviću i rekao da provere koje je raspustio brigadu, nastala je frka.

- Zečević kaže: "Nisam ja raspustio" i onda ja izvadim papir i kažem pročitajte čiji je ovo potpis... Kaže, potpis komandanta korpusa pukovnika Đilasa i onda je Martić skočio, jer ceo taj rat je bila izdaja, što se kasnije sve saznalo, i polako će se sve i saznati. Mile Martić je skočio: "Šta je sad ovo, neće meni kriminalci iz Beograda voditi rat, neće meni kriminalci iz Beograda rešavati". I onda je reagovao Željko, izvadio pištolj i nabio mu u usta: "Pi*ko jedna policijska, nećeš ti meni biti ministar nego ćeš ponovo ići na ulicu da kontrolišeš ove što voze bicikla bez svetla" - zaključuje Ulemek.

Kurir.rs/S.Telegraf

Foto EPA

Kurir