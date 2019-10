VUČIĆ O EVROPSKOM PUTU SRBIJE: Uvek ću promovisati ideje EU, jer je to u najboljem interesu naših građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Srbija na evropskom putu, ali je ukazao na velike razlike između racionalnog pristupa i emocija kod građana, koji imaju kolektivno sećanje na bombardovanje, kao i na priznanje nezavisnosti Kosova.

Vučić je, na konferenciji "EU i Srbija: zajednička sudbina?", upitan da li se Srbija oseća delom Evrope, kazao da je nepobitno da se osećaju kao Evropljani i kao deo Evrope, ali imaju dodatna osećanja vezano za EU.

"Pola stanovništva bi reklo da se radi o Kosovu, da vide pritisak iz EU oko Kosova, koji je sve veći. To je problem, ne za mene, jer ću uvek racionalno govoriti i promovisati ideje EU, jer je to u najboljem interesu Srbije, ali jeste kada je reč o osećanjima građana", objasnio je on.

Vučić je istakao da je uvek bolje biti "deo kluba, nego van njega", podsećajući da 67 odsto ukupne trgovinske razmene Srbija ima sa EU, uz 11 odsto sa zemljama regiona, tako da je 78 odsto sa zemljama koje su deo ovog prostora, a samo 20 odsto sa svim drugima zajedno.

Takođe, je podsetio i da je 80 odsto direktnih stranih investicija iz zemalja EU, kao i da je naš izvoz za 71 odsto usmeren na zemlje EU. On kaže i da je normalno da biramo demokratske vredosti EU.

"Međutim, drugačija je situacija kada govorite o EU, odnosno šta građani osećaju. Kada pobeđujete na izborima to ne činite uvek najboljim rezultatima, već morate da gledate i emociju. Građani će reći, bez obzira što je Nemačka naš najveći trgovinski partner sa 5,2 milijardi evra razmene, a zemlje regiona sa 3,8 milijardi, da ne vole Nemce kao što vole druge, jer su priznali Kosovo i bombardovali nas", objasnio je Vučić.

On je podvukao da postoji mnogo stvari prema kojima ljudi imaju kolektivno sećanje i da to može biti problem za plasiranje ideja, te da će to biti slučaj i narednih deset godina.

I dalje, preneo je on, postoji jasna većina za evropski put Srbije, a ona se zasniva na racionalnim elementima.

"Moraćemo da se pozabavimo veoma teškim emotivnim pristupom običnih ljudi. Kod onih koji se bave evropskim pristupom postoji ne prevelika radost, već racionalni pristup, a kada razgovarate sa građanima oni su prilično emotivni, i to se vidi iz istraživanja", kazao je on.

Racionalno govoreći, to je naš put, način da napravimo i ostvarimo napredak za zemlju i ljude, ali postoje i drugi elementi, dodao je Vučić, ukazujući da je želeo da pokaže da postoji razlika između racionalnog i emotivnog stanovišta prema EU.

"Kada pogledate Albaniju i Severnu Makedoniju, gde postoji 85 odsto podrške, treba imati na umu da oni nemaju tu vrstu različitih emocija koje proističu iz prošlosti i iskaču kada se približite nekom rešenju", kazao je on.

Vučić je kazao da je znao da će biti teško rešiti kosovsko pitanje, ali da nije znao da, ako bi hteo nešto da uradi, ne bi naišao ni na jednog saveznika među običnim ljudima.

"Niko od ljudi u Srbiji ne bi rekao: 'Uradi to', svi su se uvek povlačili sa te pozicije, niko nije želeo da preuzme odgovornost. To je jedan od razloga što smo u toj situaciji", rekao je on.

Vučić je ponovio da je Srbija na evropskom putu i mišljenje da bi mogla biti sledeća zemlja koja bi mogla biti primljena u članstvo EU.

(Kurir.rs/Tanjug)

