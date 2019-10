PREDSEDNIK SRPSKE LISTE O UPADU ROSU: Priština hoće da istera Srbe iz policije i izigra Briselski sporazum

BEOGRAD - Upadi Rosu na sever Kosova pokazuju nameru Prištine da izmeni strukturu kosovskih policijskih snaga u ovom delu pokrajine, odnosno da iz njih potisne Srbe i da izigra Briselski sporazum, kaže predsednik Srpske liste Goran Rakić.

Ilustracija foto: Profimedia

"Podsetiću vas da su nakon suspenzije nekoliko srpskih policajaca na prelazima Jarinje i Brnjak njihova mesta zauzeli Albanci, a da na primer u sudu u Kosovskoj Mitorvici dve trećine administracije čine Albanci, iako je dogovorm u Briselu bila obaveza da broj radnika bude pola-pola", ističe Rakić za Politiku.

Na pitanje da li je cilj Prištine da postavi Albance za komandire policijskih stanica, da li upadom mogu da zauzmu policijske objekte i da li je cilj Prištine da postavi "Srbe koji bi bili gori od Albanaca", Rakić ponavlja da im je cilj promena etničke strukture u svoju korist.

"Odgovornost za svoje postupke snosi svako od nas pa i oni koji su spremni da prodaju veru za večeru. Nama to nije nista novo i nepoznato. Sam pokušaj kriminalizacije severa i svih nas, profesora, preduzetnika, pravnika, mladih, žena, svakodnevan je.

U tome prednjači albanska štampa iz Prištine koja stvara atmosferu linča prema Srbima posebno članovima Srpske liste", kaže Rakić.

Ilustracija foto: AP

On navodi da tome doprinosi i deo opozicije okupljen oko Dragana Đilasa, a čiji su prijatelji Rada Trajklović, Slobodan Petrović, Nenad Rašić, i ostali nedavno porazeni na parlamentarnim izborima.

"Ovi neosnovani napadi i kriminalizacija od strane pomenutih daju alibi albanskim liderima da upadaju na sever KiM", kaze Rakić.

On ukazuje i da cilj Prištine nije bio da prilikom upada Rosu izvrsi samo hapsenje već da demonstrira silu i zastrašuje narod na severu.

"Prosto je neviđeno u normalnim društvima da bilo ko šalje stotine do zuba naoruzanih ljudi sumljive prošlosti na nedužan narod pre zore, a sve radi hapšenja dvojice ljudi. Oni su mogli da budu pozvani i verujem da bi odgovorili na taj poziv. Nema tog dokumenta koji garantuje Prištini da moze da terorise Srbe, uz očigledno ćutanje međunarodne zajednice. To ćutanje stvara utisak da je Pristini sve dozvoljeno pa i to da hapsi i pritvara Srbe bez ikakvih dokaza", kaze Rakić.

On ohrabruje sugrađane koji su pretrpeli strah i materijalnu štetu da podnesu tužbe.

Ilustracija foto: Klan Kosova Facebook printscreen

"Bez obzira na sve pritiske molim građane da ostanu pribrani i suzdrzani na provokacije koje dolaze iz Prištine. Građani moraju da znaju da su ovakvi potezi, potezi očajnika koji su sve vise nervozni zbog narastajućeg nezadovljstva građana albanske nacionalnosti svojim liderima. Ali i zbog frustriranosti zbog srpskog jedinstva koje je uspostavljeno pod barjakom SL i politike predsednika Alekandra Vucića", ističe Rakić.

On poručuje i da je mir preko potreban, ali da to nije i neće biti razlog da na svakom koraku i na svim mestima ne brane interese srpskog naroda.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir