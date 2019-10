MEDVEDEV U BEOGRADU STOPIRA OFANZIVU SAD: Rusija neće ostaviti Srbiju samu u vezi problema Kosova i Metohije

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, poručio je juče, nekoliko sati nakon posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Beogradu, da smo uspeli da vratimo pitanje Kosova na velika vrata, i to kada je to pitanje za mnoge bilo završeno.

Zanimljivo je da se informacija da će najbliži saradnik Vladimira Putina, ruskog predsednika, Dmitrij Medvedev možda doći u Srbiju pojavila 9. septembra, samo nekoliko dana nakon imenovanja Metjua Palmera za specijalnog predstavnika SAD za zapadni Balkan koji bi mogao da se bavi i dijalogom Beograda i Prištine, do kojeg je došlo 30. avgusta.

Važne poruke

Konačno, da Medvedev dolazi u Srbiju, potvrđeno je 14. septembra iz vlade Rusije, a posle nekoliko dana, 4. oktobra 2019, Donald Tramp, predsednik SAD, imenovao je Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine.

foto: Profimedia

Sagovornici Kurira ocenjuju da slanjem Medvedeva u Beograd, Putin poručuje Trampu da je ovo ruska zona uticaja i da pitanje Kosova bez njih ne može da se reši. Dolazak Medvedeva nije slučajan baš u trenutku kada su SAD krenule u ofanzivu da se pitanje Kosova reši međusobnim priznanjem.

Vučić je juče, govoreći o Kosovu, rekao da je razumeo šta je američka, a šta evropska ideja o KiM i da nije srećan zbog toga. Dodao je i da je imao dobar razgovor s izaslanikom Bele kuće Grenelom, da su se dobro razumeli.

- Nisam srećan ishodom kako ga vide Amerikanci, ne bih to komentarisao - kazao je Vučić juče u jutarnjem programu TV Prva, kao i da je pozicija Srbije veoma teška.

- Uspeli smo da vratimo pitanje Kosova na velika vrata, kada je za mnoge to pitanje bilo završeno - naveo je Vučić.

Diplomata Zoran Milivojević u razgovoru za Kurir kaže da je, pre svega, važna poruka koja je otišla iz Beograda, a to je da Rusija ne menja stav o Kosovu i da se to pitanje može rešiti samo na bazi Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

- Drugo, poruka je i da Rusija neće ostaviti Srbiju samu i da mora da se uvaži i stav Srbije o pitanju rešavanja problema Kosova. To je veoma važno u ovom trenutku. Tajming nije slučajan sada kad su SAD krenule u ofanzivu - poslale su svoje izaslanike, kada hoće da se pitanje Kosova ubrza i reši međusobnim priznanjem - kaže Milivojević, a na pitanje da li tu ima i borbe za uticaj ove dve sile na ovo podneblje, on navodi:

- Ima i borbe za uticaj. Treba pomenuti i da je ovaj susret u Beogradu bio i priprema za susret Vučića s Vladimirom Putinom u Sočiju za manje od dva meseca.

Akcije i reakcije

Prema rečima bivšeg ministra spoljnih poslova SFRJ Vladislava Jovanovića, Rusija je potvrdila punu podršku Srbiji o pitanju Kosova, ali se njihov glas sada više čuje kada su SAD ponovo aktuelizovale ovu temu.

foto: Dragan Kadić

- Glas Rusije u vezi sa KiM sve više, jače i glasnije se čuje sada nego što je to bilo u ranijim godinama. To je posledica aktuelizovanja tog pitanja pre svega od SAD, ali i njenih saveznika, i to na način koji ide direktno na štetu Srbije - naveo je Jovanović.

Iza kulisa SVEČANA VEČERA KRATKO TRAJALA, MEDVEDEV ĆASKAO S IVANOM ŽIGON Svečana večera, koja je upriličena preksinoć u čast ruskog zvaničnika, trajala je veoma kratko, ali je Medvedev, navodi izvor Kurira koji je prisustvovao skupu, bio jako zadovoljan kako je sve organizovano tog dana.

- Ansambl Kolo je odigrao set srpskih igara. Bila je prijatna atmosfera, mada je kratko trajalo. Medvedev je rekao da je zadovoljan kako je sve tog dana izgledalo. Iako je tokom dana slikao unaokolo, na večeri se nije hvatao foto-aparata - kaže izvor Kurira i dodaje da je ruski premijer posebnu pažnju posvetio Ivani Žigon.

- Medvedev je tokom večeri ćaskao s Ivanom Žigon, jer je ona predsednica Rusko-srpskog prijateljstva. Večera je bila tradicionalna srpska - kulen, sremska kobasica, domaći sirevi i gibanica za predjelo, a sarma, teletina ispod sača, jagnjeće i praseće pečenje i ćevapi kao glavno jelo. Za desert je bila pita s jabukama i višnjama i orasnice.



VUČIĆ O... Krušiku foto: TANJUG/ Sava Radovanović Predsednik Aleksandar Vučić rekao je juče na TV Prva da suština „slučaja Krušik“ nema veze s firmom oca ministra Nebojše Stefanovića, niti tu ima nelegalnih radnji, već je pozadina lansiranja te izmišljene afere, kao i u drugim slučajevima, sasvim druga, a to je ideja da se brutalnom kampanjom ućutkaju svi koji se suprotstavljaju delu opozicije, čak, kaže, i unutar njegove SNS.

Naoružavanju u regionu Vučić je kazao da Srbija prati naoružavanje zemalja u regionu, da zna ko naoružava Albance, ali da je Rumunija najveća sila na Balkanu.

- Više nema jednog svetskog policajca, imate više igrača. Danas ćete imati mnogo regionalnih malih sukoba, pa nećete imati samo Kinu, Ameriku i Rusiju, nego prosto mnogo posebnih sila od Japana do pojedinih zemalja u Indokini.

Aljbinu Kurtiju

foto: EPA/Valdrin Xhemaj Kurti je opasan čovek, ocenio je Vučić.

- Albanci prave užasne greške, nervozni su, vide da im ne ide kako su planirali. Ono što smo mi radili pred kraj komunističke ere, danas oni pronalaze Radu Trajković i Nenada Rašića, iako njih ima jedan ili dva odsto. Neće da rade s onima koji zaista predstavljaju srpski narod.

Boškovim pretnjama

Na to što mu je lider Dveri Boško Obradović poručio da je „đubre izdajničko“ i najavio fizičku silu kada se vide, Vučić je odgovorio:

- A što sam đubre izdajničko? Zbog toga što sam uspeo da Kosovo, koje je proglasilo nezavisnost u njihovo vreme, vratim za pregovarački sto?

Vučić je kazao i da nema problem s Obradovićevim pretnjama, jer se lider Dveri, kako je rekao, tresao kao prut kad su se sreli ispred Skupštine.

Kurir.rs/Katarina Blagović Foto: Ana Paunković,EPA/Chris Kleponis

Kurir