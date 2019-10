VULIN: Kada je Srbija stabilna, nema sukoba na Balkanu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi hrabru, izbalansiranu i srpsku politiku, i za sve poteze koje povuče kao vrhovni komandant Vojske Srbije, vodi računa kako će se to odraziti na Srbiju na prvom mestu, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin.

On je to rekao za TV Prva komentarišući reakcije na vežbu "Slovenski štit 2019" Vojske Srbije i Oružanih snaga Rusije.

Vulin je istakao da je svaka vežba i svako pokazivanje naoružanja, spremnosti, borbene gotovosti i discipline poruka i prijateljima i neprijateljima, a da se prijatelji iskreno raduju, jer to govori da će Srbija biti još snažnija i još stabilnija.

Dodao je da svako treba da razmišlja gde sebe pronalazi i koju poruku želi da otvori, jer svako sam odlučuje o tome da li je prijatelj ili neprijatelj.

"Predsednik Vučić je jedini lider na Balkanu koji vodi mirovnu politiku i on to stvarno iskreno radi verujući da je to dobro i za srpski narod i za sve druge narode. Nažalost, nisam siguran da svaki put ima sagovornike sa druge strane, ali kao lider koji vodi mirovnu politiku, on zna da je srpska vojska garant slobodne, nezavisne i sigurne Srbije", rekao je Vulin.

Istakao je da kada je Srbija stabilna, snažna, kada može da zaštiti Srbe u okruženju, bez obzira na to gde oni žive, nema sukoba na Balkanu.

Vulin navodi da je ruski protvivvazdušni sistem "Pancir", koji će posle vojne vežbe ostati u Srbiji, jedno od najsavremenijih srredstava protivvazdušne zaštite i ističe da je to oužje koje se ne daje svima.

"Ovakvo oružje se ne daje nesigurnoj, nestabilnoj zemlji, zemlji koja ima agresivne namere, ne daje se zemlji koja je toliko slaba da će to sutra preuzeti neki teroristi, već ozbiljnim, sigurnim i stabilnim državama. Rusija je ovim potezom poručila da smo projateljska zemlja i da ima puno poverenja u nas i u našeg vrhovnog komandanta kad mu daje na raspolaganje takvo oružje koje nije dala nikome", naglasio je Vulin.

On je poručio da čitav svet, a pre svega region, sada zna da Srbija više nije tehnološki zaostala zemlja, već zemlja koja ima najsavremenije sisteme koji mogu da je odbrane.

(Kurir.rs/Tanjug)

