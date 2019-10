MNOGO BOLJA SPOLJNO-POLITIČKA POZICIJA SRBIJE! Dačić: Nema razloga da razmišljamo o jednostranim koracima protiv naše zemlje

Spoljno-politička pozicija Srbije je sada mnogo bolja i na bilateralnom i multilateralnom planu, ocenio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Skupštini Srbije i dodao da se zbog toga već u startu odustaje od "jednostranih koraka" protiv naše zemlje.

Dačić je na sednici skupštinskog Odbora za spoljne poslove, predstavljajući izveštaj o radu ministarstva od 1. februara do 20. oktobra 2019, naglasio da Srbija sada može na bolji način da štiti svoje državne i nacionalne interese.

- Kad je reč o dijalogu s Prištinom mi čekamo i naš uslov je da se ukinu takse da bi se nastavio dijalog. Videli ste farsu sa navodnim trovanjem. To se može samo videti u filmovima, maske i odela da obuku dok prebrojavaju na KiM srpske glasove, kao da je u pitanju ebola. Pri tome, nema nijednog izvestaja koji potvrđuje da se desilo trovanje.

Dačić je istakao da je to samo nastavak dugogodišnje politike koja se zasniva na lažima i podsetio da je bilo sličnih pokušaja kada su lažno tvrdili da je bilo trovanja dece, zatim da je na stadionu u Prištini bilo zatočeno 100.000 Albanca i su došli novinari i uverili se da nema nikoga.

foto: MSP Youtube printscreen

Zatim da su Srbi na KiM pravili banku krvi sa albanskom decom kako bi je davali pripadnicima policije, dodao je Dačić i istakao da se posle svih tih lansiranih laži isporavilo da nisu bile tačne.

- Ali, te laži nisu naišle na osudu međunarodne zajednice. Sednica Saveta bezbednosti UN će biti priliak da se kaže nešto o tome, ali nisam siguran da će neke zemlje to uopšte da spominju. Na sednici SB UN može se očekivati izveštaj o incidentu sa pripadnikom Unmika pošto je završena istraga UN. Siguran sam da će rezultat istrage pokazati da je došlo do kršenja svih obaveza koje neko ima kada prihvata međuanrodno prisustvo. Niko ne sme da dira ljude u međunarodnm misijama, kazao je on.

Ponovio je da će sednica SB UN na kojoj će biti reči o situaciji na KiM biti održana 31. oktobra uprkos pokušajima Prištine da se izbegne njeno održavanje.

Dačić je rekao da je na osnovu dogovora sa početka godine predviđeno da se redovna sednica SB UN na kojoj bi se raspravljalo o izveštaju generalnog sekretara o situaicji na KiM održi u oktorbu i dodao da je Južnoafrička Republika stavila sednicu u program rada za oktobar i da je zakazana za 31. oktobar.

foto: Ana Paunković

Ministar spoljnih poslova je podsetio da je Srbija ranije osujetila pokušaje Kosova da postane članica UNESKO i Interpola zahvaljujući intenzivnoj diplomatiji i velikom broju sastanaka.

- Imali smo ove godine situaciju da je Prišitna dva sata pre sastanaka povukla kandidaturu za Interpol, jer bi prošli gore nego prošle godine, dodao je Dačić i dodao da mu je žao što nije bilo glasanja jer bi se videlo koliko su izgubili podršku.

Dačić je dodao da su od 193 zemlje članice UN njih 15 povukle ili suspendovale odluku o priznanju nezavisnosti Kosova.

Istakao je da tričetvrtine zemalja članica nesvrstaih, kojih ima 120, nije priznalo nezavisnost Kosova, kao i da mu je posebno drago što je predsednik Konga posetio Srbiju.

- Kongo ima 85 miliona stanovnnika i čvrsto stoji na našoj poziciji po pitanu Kosova, kazao je Dačić i dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će ići u sledeće godine u posetu afričkim zemljama, što bi bilo veoma važno za našu spoljno-političku poziciju.

Dačić je rekao da je veoma bila važno što je Srbija ovog meseca bila domaćin Interparlamentarne unije pošto je taj bilo puno delgacija na visokom nivou.

Smatra da bi Srbija trebalo češće da se prijavljuje za održavanje tako velikih skupova.

Dačić je ukazao i na veliki broj sastanaka koji su on i Vučić, a bilo ih je više od 100, održali u Generalnoj skupštini UN u septembru, među kojima je posebno, kako je naveo, bio važan sastanak Vučića i Angele Merkel koji je potvrdio dobre odnose na relaciji Beograd - Berlin.

On je ponovio da za Srbiju ostaje kao spoljno-politički prioritet članstvo u EU, ali kaže i dinamika i brzina evropskih integracija zavise od mnogo faktora, ali i od same Unije, odnosno od toga koliko će biti spremana za proširenje.

- Postoje sada razni modeli i ideje, ideja o privilegovanom parntestvu nije nova. Bivša Jugoslavija je praktično imala status pridruženog člana EU, toliko o demokratskim kriterijumima. Jedna jednopartijska zemlja je to mogla da bude, a sada se svakakvi uslovi postavljaju Srbiji. To je pitanje potrebe EU i ona treba da razume da je potreba EU da Zapadni Balkan bude u EU, rekao je ministar i dodao da je to važno za stabinost i mir u regionu.

Dačić je rekao i da bi za Evropu bilo loše da nas dovede u situaciju da moramo da biramo između ta dva interesa - koristi od EU i zaštiti naših državnih i nacionalnih interesa.

Ukazao je da je bila veoma važna istorijska poseta predsednika Francuske Manuela Makrona, po porukama, atmosferi i po naknadnim reakcijama Makrona.

Govoreći o bezbednosti i odbrani i o pregovaračkom poglavlju 31, kazao je da se Srbija usklađuje sa EU i da pored vojne neutralnosti ima dobre odnose sa NATO i ODKB.

Naglasio je da Srbija od zemalja koje ne žele da budu članice NATO ima najbolju saradnju sa tom oganizacijom i da već ispegovaran novi Individualni akcioni plana partnerstva (IPAP) Srbije i NATO.

Dačić je govorio i o ambasadama i naveo da je prodata naša rezidencija u Tokiju, kao i rezidencijalni stan u Njujorku...

- Sva sredstva su otišla u budžet, oko 15 miliona smo prihodovali u budžetu.

Dačić je dodao da treba rešiti pitanje naše ambasade u Vašingtonu, pošto je staroj zgradi potrebna obnova, zatim da treba rešiti pitanje ambasade u Australiji, Severnoj Makedoniji, Sarajevu...

- Doneli smo odluku da do kraja godine budu povučeni svi ambasadori kojima je istekao mandat. Ranije je bila praksa da su ostajali i posle isteka mandata od četiri godine. Kada istekne, dolazi do opoziva i to nije nikakva smena, naveo je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir