DRAGAN ŠORMAZ O ĐILASOVOM PULENU: Bastać je već morao da bude u zatvoru!

To što je njega kum Bastać šamarao, to me manje brine, iako je i to krivično delo, ali to što su oni bili korumpirani, nosili koverte da bi se divlje gradilo u centru Beograda je skandalozno

Poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormaz smatra da je Tužilaštvo već moralo da reaguje na svedočenje Lazara Lešnjaka, venčanog kuma Marka Bastaća i nekadašnjeg saradnika u opštini Stari grad.

- Tužilaštvo je već moralo da reaguje. Ako je, recimo, Lazar Lešnjak u 8 sati dao izjavu, već u 8.05 sati je on morao da bude u tužilaštvu i daje im izjavu, a Marko Bastać bi već u 8.30 sati morao da bude priveden na informativni razgovor. U našim tužilaštvima se sporo reaguje zbog nekih kalkulacija. To što je njega kum Bastać šamarao, to me manje brine, iako je i to krivično delo, ali to što su oni bili korumpirani, nosili koverte da bi se divlje gradilo u centru Beograda je skandalozno.

Bastać ne samo što bi morao da bude u zatvoru, nego ni posle odsluženja zaslužene kazne ne bi smeo da se bavi javnim poslom - kaže Šormaz.

Lešnjak je svedočio o malverzacijama i zlostavljanju aktuelnog predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća, inače predsednika Gradskog odbora Đilasove Stranke slobode i pravde.

On je ispričao kako je Bastać uzimao novac od investitora koji su bespravno gradili na Starom gradu, da mu je novac donošen u kovertama, a kada mu jednu od koverti nije doneo, Lešnjak je preživeo torturu. Bastać ga je vezao, udarao pesnicama po glavi, mučio, davio... Prema tvrdnjama Lešnjaka, sve je trajalo čitavih devet sati noću, u maju 2018.

Nakon toga, Lešnjak kaže da je napustio Srbiju i otišao u Pariz kako bi zaradio novac da prehrani porodicu.

