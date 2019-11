KOMBINACIJE LIDERA PSG I SPS: Dačić šuruje sa opozicijom Vučić: Jedina meta smo uvek ja ili neko iz SNS

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović otkrio je da ga šef socijalista i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zove i traži da ga ne napada u javnosti jer su drugari. Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić je, posle ovog otkrića, kazao da nema razloga da sumnja u Trifunovićevu izjavu.

- Moje shvatanje politike je nešto drugačije. Ja nekoga da molim da me ne napada, to je za mene ispod časti. To su njihove kombinacije. Jedina meta smo uvek ja ili neko od ljudi iz SNS. Imaju pravo na svoje političko delovanje. Ja sam jedini koji ne plaća nijedan tabloid, ja sam jedini čovek koji neće da plaća reket - kazao je on i istakao da su on i naprednjaci jedina meta u tabloidima, iako postoje i „neuporedivo lakše mete“:

Ne ljuti se

- Kad ste videli u medijima koji su pod direktnom Đilasovom kontrolom da napadu nekog drugog sem mene ili nekog iz SNS? Nikad - rekao je Vučić i naveo da se ne ljuti na Trifunovića i Dačića, koji radi ono što je posao SPS.

- Sve je okej, i mi ćemo svoj - kazao je on i podsetio da je SNS u koaliciji sa SPS zato što ih je on pozvao, iako nije morao, jer su naprednjaci imali dovoljno mandata da naprave vladu.

Ne sumnja da će koalicioni partneri okrenuti leđa SNS kada im broj osvojenih mandata u Skupštini bude pao ispod 50 odsto:

- Zato moramo dobro da se spremamo, jer će za nas izbori biti teški. Moramo da znamo da prvi put kad budemo imali u mandatima 49 odsto, znači 43 odsto u glasovima, da ne bismo mogli da formiramo vladu, iako bismo imali ubedljivu pobedu, možda i tri puta više glasova od drugoplasiranog.

Čista savest

Istakao da mu je savest čista i da ima mnogo uspeha i rezultata, između ostalog i puteve, veće plate, minimalac, a nema nove nekretnine, niti je zarađivao na grbači naroda poput njih:

- I šta ćete sa mnom da radite? Da me ubijete? Svih zajedno vas se ne plašim. Sve zajedno sa Dačićem, zato što mi je savest čista jer sam radio marljivo i vredno.

Trifunović je, između ostalog, otkrio da je sa šefom SPS ćaskao na razne teme.

- U poslednjem razgovoru sa Ivicom Dačićem, pošto ima običaj da me zove zbog svega i svačega, obično kad ga ja ili Branislav Trifunović ispljujemo na televiziji: „Pa što opet, mi smo drugari“ - ispričao je on na TV N1.

Ivica Dačić za Kurir SERGEJ JE LAŽLJIVI GAD Ivica Dačić za Kurir tvrdi da Trifunović laže kako bi napravio razdor između njega i Vučića. - Dok sam bio na SB UN i borio se za Srbiju, on je našao za shodno da po ko zna koji put napada SPS i mene. On je jedan lažljivi gad, koji ima zadatak da mene napada i stvara razdor između mene i Vučića. Pa šta je pričao pre nedelju-dve, da su mu nudili pare da mene zameni u Vladi, misleći da ću ja da nasednem i da krenem da napadam Vučića. Sad hoće obrnuto, da kaže da ja sa njim koketiram protiv Vučića, koga je prošle nedelje nazvao govedom. Ja se sa njim nisam čuo telefonom, niti video otkad je počeo da se bavi politikom, znači više od dve i po godine. Što bih ja njega zvao, koji je on faktor da ga ja zovem? On je izgubio razum! On više ne zna šta radi, naziva novinarke prostitutkama, kaže da će se popišati na grob predsednika, on ne zna više u kom filmu igra. Krizira.

Saradnja sa Đilasom SOCIJALISTI ĆUTE KAD OPOZICIJA NAPADA VUČIĆA Politički analitičar Dejan Vuk Stanković nije iznenađen što Dačić priča sa Trifunovićem i na taj način koketira sa opozicijom. - Priprema teren kako bi u nekom momentu mogao ponovo da napravi politički zaokret i ode na drugu stranu. Nemaju, međutim, SPS i PSG snagu da naprave neke promene. Simptomatično je da Dačić i njegovi drugovi ćute kada opozicija, sa Đilasom na čelu, napada Vučića i SNS. Zato je jasno da šurovanje Trifunovića i Dačića ide preko Đilasa.

