PREDSEDNIK VUČIĆ NA SVETSKOM EKONOMSKOM FORUMU U ŽENEVI: U ekonomskom savezu na Balkanu želim da vidim i Prištinu i Podgoricu i Sarajevo

"Za nas je važno da dobijemo prezicne i jasne odgovore kakvu budućnost želi Evropa u regionu. Dobro je da su potvrdili jasnu i nedvosmislenu podršku evropskom putu svih naših zemalja. Mi ćemo da nastavimo sa reformama zbog naših građana i svega onog što je važno, ali i zbog želje da budemo članica EU. Nisam krio da ćemo nastaviti da sarađujemo i radimo sa svima. Imao sam dobre razgovore sa članovima Svetskog ekonomskog foruma i EBRD. Sve su to važne stvari za nas. Sutra je za Srbiju i njene građane veliki i najlepši dan, dan kada otvaramo auto-put." - Predsednik Vučić nakon učešca na skupu Strateški dijalog o Zapadnom Balkanu, u ogranizaciji Svetskog ekonomskog foruma.

