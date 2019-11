MOMČILO BAJAGIĆ BAJAGA: Političari vole pesmu „Pada vlada“ samo kad su u opoziciji

Bajaga i Instruktori ove godine proslavljaju 35 godina rada, a svoj jubilej će obeležiti u decembru serijom koncerta u Sava centru u Beogradu.

Frontmenu grupe Momčilu Bajagiću poslednjih nedelja pojedini opozicioni političari nacrtali su metu na čelo i proglasili ga za izdajnika zato što je pevao na koncertima koje organizuje Beograd i zbog jedne fotografije u društvu Gorana Vesića. U intervjuu za Kurir Bajaga otkriva da li ulazi u politiku i zašto na svojim nastupima ne svira pesme „Zvezda“ i „Pada vlada“.

Napada vas desnica u Hrvatskoj, kao i pojedini političari i akademik Dušan Teodorović zbog saradnje sa zamenikom gradonačelnika Beograda Goranom Vesićem. Šta kažete u svoju odbranu?

- Ne ložim se ja na to. Ne pratim godinama politiku. Kad sam bio dvadesetak godina mlađi, još sam i pomno sve pratio. Mene politika nije zanimala ni u osnovnoj školi. Mrzeo sam kad moram da gledam TV Dnevnik, a nikad nisam bio član nijedne partije. I sigurno nikad neću ni biti. A moja je privatna stvar da li ću nekog podržati.

Da li izlazite na izbore?

- Izlazim na glasanje kad sam u Beogradu. Ne mislim da od mog glasa nešto zavisi.

Kažu da je pokojni premijer Zoran Đinđić za vas imao velike planove?

- Zvao me je nekoliko puta da podržim proteste devedesetih i izađem na njih. On je bio u fazonu, kao i većina normalnih političara, da javne ličnosti ne treba da se petljaju mnogo u politiku. Drugo, ja ne mogu da budem muzičar i političar, to se nikada nije pokazalo kao dobra kombinacija.

Glumci vole da su blizu vlasti i moći...

- Glumcima je lakše jer dobro pričaju, a ja bih moje govore morao da otpevam da bi me neko shvatio ozbiljno.

Koga od političara najviše cenite?

- Mahatma Gandi je bio po mojoj meri, ali ga nisu dobro shvatili (smeh).

Koliko ste se vi puta osetiti neshvaćeno?

- Mnogo puta. Nekad ljudi ne razumeju kad imate dobru nameru. Ne osećam se kao čovek neshvaćeno. Međutim, vrlo često ljudi pogrešno razumeju stvari koje uradim ili napišem.

Vratimo se mi na teren muzike. Dva koncerta u Sava centru već ste rasprodali, a za treći su karte puštene u prodaju. Da li ste iznenađeni interesovanjem publike?

- Moram priznati da jesam. Instruktori retko prave dva koncerta u razmaku od samo godinu dana u Beogradu, ali smo napravili izuzetak. Ipak je 35 godina u pitanju, a pošto smo u maju imali koncert u Nišu na ideju Vojkana Borisavljevića da ga napravimo sa gudačkim orkestrom, i pošto je to jako lepo ispalo, onda smo rekli, hajde, što ne bismo za 35. rođendan napravili jedan koncert sa velikim orkestrom. Kako su karte za 5. i 6. decembar brzo rasprodate, odlučili smo se i za treći, a ako bude interesovanja, biće ih koliko treba.

Da li ćete svirati i 35 pesama kao što ste planirali?

- Ne. Samo na početku smo pokušali za 10 godina benda da odsviramo sve pesme, što nije ispalo dobro. Svirka je trajala četiri i po sata. Prva tri sata je bilo dobro, a ostalo muka, i nama i publici. Mi se ugledamo na ozbiljne bendove kao što su Stonsi i sviraćemo dva i po sata, a biće i neki bis. Nije nam bilo teško da napravimo izbor, jer nisu sve pesme zgodne da se izvode s gudačima. Ljudi će čuti i „Buđenje ranog proleća“, koje nismo dugo izvodili.

Počeli ste kod Bore Čorbe, pa napravili svoj bend. Šta biste danas uradili drugačije?

- Ne bih ništa menjao, a i ko što kaže Žika: „Život je nekad siv, a nekad žut“. Ne može uvek sve da bude super.

Rokenrol i pank su bili muzika bunta. Da li danas neki žanr ima notu pobune?

- Najviše je vidim u repu i elektronskoj muzici. Elektromuzika je neka vrsta modernog panka. Nekad je godišnje izlazilo 2.000 pesama, a danas se toliko objavi dnevno. Ne može to niko ni da presluša jer imamo hiperprodukciju.

Bajaga i Instruktori sviraju, ali vi pišete pesme za druge izvođače i filmove.

- Za Dušana Kovačevića i njegov film „Nije loše biti čovek“ napravio sam tri pesme. Sarađujem i sa Ajri FM i Vukašinom Markovićem na pesmi „Ulicama Beograda“, a pomogao sam i grupi Biber da napišu tekst. Radio sam i prevod jedne pesme sa ruskog jezika za film „Hotel Beograd“.

Da li ćete ponoviti filmske hitove kao što su „Moji su drugovi“ i „Pada vlada“?

- Ne znam da li će biti takvi hitovi. Jednu pesmu peva Lena Kovačević, a drugu Gordan Kičić, a treća je duet „Laži, laži, srce moje“. Mislim da će jedna sigurno biti hit. Drugačiji je film i tematika, ali najviše tipujem da će duet biti hit.

„Pada vlada“ je postala himna pobude i svakih protesta. Da li je s tom svrhom i nastala?

- „Pada vlada“ je tekst Dušana Kovačevića. Za svoj album uzeo sam njegovu pesmu „Noćima sanjam“, koja je bila namenjena za film „Radovan Treći“. Bilo mi je teško da je otpevam, jer je na prvi pogled to pesma o zavičaju, a u stvari je o vremenu koje neumitno prolazi. Duško to jako lepo zna da kaže i to pogađa svakog ko je sluša, bez obzira na to koliko ima godina. Zahvaljujući Kovačeviću, naučio sam i ispekao zanat da pravim muziku na tekst.

Zašto „Pada vlada“ i „Zvezdu“ ne svirate na koncertima?

- Moja je odluka. „Zvezdu“ još ponekad i zasviramo. Desilo mi se u Kočanima u Makedoniji da se potuku dve grupe navijača Zvezde i Partizana kad smo svirali „Zvezdu“. Prekinuli smo svirku. Pitao sam te momke da li je neko od njih bio na Marakani ili JNA. Naravno, nije niko. Pesmu „Pada vlada“ sam svirao, ali nemam nameru da je više izvodim. Ona je napravljena za film „Profesionalac“ i nema potrebe od nje praviti himnu. Kad je neko na vlasti, ta stvar mu se ne sviđa. Međutim, kad je u opoziciji, onda je obožava. To je slučaj sa svim političarima. Pesma postoji 20 godina. Ovi sada na vlasti bili su nekada veoma radosni da čuju tu pesmu, a i oni što su danas u opoziciji nisu voleli da im to sviramo dok su vladali.

Dobićete na Terazijama i svoj mjuzikl sa hitovima Instruktora. U kojoj je to fazi?

- Uskoro počinje realizacija. Predstava neće biti o meni i bendu. To je nešto kao mjuzikl „Mamma mia“, ali i jedna beogradska priča. Predložio sam 30 pesama, koje će je pratiti. Radio sam već na Terazijama „Ženidbu i udadbu“, ali je predstava išla na matricu, a sad će glumce pratiti veliki orkestar.

Da li je došlo vreme da svi zapevamo vašu pesmu „Samo nam je ljubav potrebna“?

- To ne bi bilo loše. Ljubav je svima potrebna. Od viška ljubavi glava ne boli, a što i da ne preteramo malo s tim.

O Zvezdi OMILJENI FUDBALER MI JE PAVKOV Vatreni ste navijač Zvezde. Kako komentarišete igre protiv Totenhema? - Imali smo loš dan. Ko vam je omiljeni fudbaler? - Volim kako igra Milan Pavkov. Šteta što nije dao gol Totenhemu. foto: Dado Đilas

