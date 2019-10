UPOZNAO JU JE U PREVOZU I ODMAH MU SE DOPALA! A kad ju je pitao da izađu ona ga je ovako O'LADILA! Bajaga će to da pamti ceo život jer mu je ONA DANAS ŽENA!

Momčilo Bajagić Bajaga svoju suprugu Emiliju upoznao ju je u autobusu jednom prilikom, a emocije su odmah proradile. Roker nije oklevao, pa ju je pitao da izađu u nedelju, međutim, ona ga je odbila.

On je to, kako je istakao svojevremeno, shvatio kao da ga je odbila, jer - ko ne izlazi nedeljom?! Tada, on nije postavljao mnogo pitanja, a kako se navodi, Emilija je u to vreme izlazila subotom.

"Ema je stanovala u Zemunu, a upoznali smo se u autobusu. U busu sam je prvi put pitao da li bi htela da izađe sa mnom u nedelju, a ona je rekla da nedeljom ne izlazi. Meni je to bilo kao da me je o'ladila, jer ko ne izlazi nedeljom?" pričao je Bajaga jednom prilikom Novostima, pa nastavio: "Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam... Ja onda nisam postavljao nikakvo dodatno pitanje, bilo mi je truba. Tek posle nekoliko meseci smo profurali" istakao je roker.

Par je sedmogodišnju vezu krunisao brakom 1989. godine. Već sledeće su dobili sina Marka, a osam godina kasnije i ćerku Anđelu.

foto: Marina Lopičić

"O javnim se osobama svašta piše. Ema je to stvarno dobro podnela, posebno tih prvih godina naše veze koje su bile najluđe. Nismo mogli da idemo na letovanje negde gde idu svi. Na Mljetu smo jednom otišli na neku daleku plažu kako bi bili sami. Međutim, od nekuda se pojavilo petoro ljudi koji su samo sedeli i gledali u nas", rekao je jednom prilikom on.

Ni deci nije bilo lako da odrastaju uz poznatog oca. Bajaga tvrdi da je imati slavnog roditelja privilegija, naročito kada se organizuju veliki koncerti.

"Tad sam nervozniji, a to se onda prenosi i na njih. Mnogi im prijatelji iz škole traže karte za koncert, pa onda oni kod kuće žickaju od mene, a tih dana mi nije ni do čega", ispričao je Bajaga.

Kurir.rs, M.G/24sata.hr/Foto: Marina Lopičić

