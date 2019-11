DANIJEL SERVER SAVETUJE PRIŠTINU: Ne dajte Srbiji ni pedalj Kosova

Danijel Server, američki analitičar i ekspert za balkanska pitanja, ponovo je pokazao izrazitu blagonaklonost prema samoproglašenoj državi Kosovo, pa je upozorio Prištinu da bude oprezna u postizanju sporazuma sa Srbijom. On procenjuje da će kosovska strana biti pritisnuta na ustupke pre prolećnih izbora u Srbiji.

Kritikuje Trampa

Poznat kao žestoki kritičar američkog predsednika Donalda Trampa, Server je isključiv kada je reč o budućem rešenju kosovskog pitanja i smatra da je dobar samo onaj sporazum koji ne narušava postojeći integritet Kosova.

- Mislim da Kosovari treba da budu oprezni. Na njih će biti vršen pritisak da se postigne neki rezultat pre održavanja izbora u Srbiji, a to im ne ide u korist - rekao je Server za RTA.



Ovaj američki analitičar važi za tvrdog zastupnika stavova takozvane duboke države, ali i politike Bila i Hilari Klinton. Server smatra da će Tramp pokušati da nametne razmenu teritorija i Nemačkoj, ali i da Srbija dobije kompenzaciju s Republikom Srpskom. On strahuje da Trampa motiviše „tako nakaradna ideja“, jer može da istovremeno reši dva pitanja: Kosovo i Bosnu i Hercegovinu.

Ohrabruje Prištinu

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić kaže za Kurir da Server sve češće ohrabruje Prištinu zbog toga što je u svetu sve više glasova koji pozivaju da se u rešavanju pitanja Kosova uvaži i interes Srbije.



- Čuli smo sad i francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je rekao da se srpski interes mora uzeti u obzir. Rusija se odranije nudi da učestvuje u tom procesu, Amerika slabi spolja... Sve su to signali da Tramp nema plan, ali ima ideju, i da se zapravo ništa ne zna o konačnom rešenju za KiM, pa Server, koji govori ono što misli Stejt department, ima potrebu da sokoli Prištinu i da joj govori da bude čvrsta i istrajna u držanju taksa na srpsku robu, jer je cilj da i to bude deo pregovora - objašnjava naš sagovornik.

O razmeni teritorija

UŽASNA IDEJA, NEMOJTE JE OŽIVLJAVATI



Za Servera je bila „bizarna“ odluka Trampa da postavi Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika Bele kuće za Kosovo i Balkan.

- Grenel je ambasador i ima direktne veze sa Belom kućom. I meni je sasvim jasno da će on preuzeti glavnu funkciju specijalnog predstavnika za Balkan, a to je da se bavi pitanjem Beograda i Prištine. Pretpostavljam da je to nagoveštaj pokušaja da se oživi ideja razmene teritorija između Beograda i Prištine, što je užasna ideja, koja je umrla prirodnom smrću pre nekoliko meseci i loš je plan pokušati da se ona oživi - izjavio je tada Server.