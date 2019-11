VUČIĆ POVODOM OPTUŽBI OPOZICIJE: Nijedna mina nije otišla u Ukrajinu, niti je isporučivana preko UAE

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, povodom tvrdnji dela opozicije objavljenih na tviteru da je Srbija prodavala oružje Ukrajini koje je korišćeno protiv Rusa, da nijedna mina nije otišla za Ukrajinu, niti je isporučivana preko Ujedinjenih Arapskih Emirata, "Danas smo optuženi iz jedne od tih kuhinja obaveštajne kanalizacije kako su srpskim minama i kako je Srbija naoružvala Ukrajince u borbi protiv Donjecke narodne republike i da su našim minama ubijani ruski vojnici. Kome je to odgovaralo baš na današnji dan da pusti kroz tu obaveštajnu kanalizaciju - sami zaključite. Istina je sledeća, mnogi će da se iznenade", rekao je Vučić novinarima.

On je pokazao tekst i slike mina kako je to objavio bugarski sajt.

"Ali, pošto ovo nije burek, ovo nije nešto što ne razlikujete. Mi smo istražili kompletnu našu trgovinu sa Ukrajinom, istražili sve što imamo, sve što smo ikad radili sa Ukrajinom, koja je inače dozvoljeni 'end user', da jesmo nikakvih problema ne bismo imali, sve bi bilo u skladu sa zakonom, ali nismo", naveo je Vučić.

Dodao je da u tekstu te 'obaveštajne kanalizacije' piše da je to isporučivano preko Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su potpisali svoj sporazum sa Petrom Porošenkom (bivšim predsednikom Ukrajine), što je, kako kaže Vučić, inače njihovo pravo, kao i to što imaju sporazum i sa RF.

Napomenuo je i da je šeik Bin Zajed mnogo bolji prijatelj sa Putinom nego on.

Vučić je naveo Đilasove tvrdnje da je prodaja srpskog oružja Ukrajini išla preko Emirata i "Vučićevog velikog prijatelja, šeika Muhameda", insinuirajući tako ko su istinski većinski vlasnici Beograda na vodi.

"On uvek polazi od sebe, zna kakav je lopov i misli da su svi takvi", dodao je Vučić.

Kako kaže, istražen je svaki lot.

"Svaki lot, svih mina koji je otišao, a nijedan nikada nije otišao za Ukrajinu, i nijedan lot ovakvih mina nije otišao za Emirate. Onda smo išli dalje i ustanovili da smo imali preko Amerikanaca, dve američke i jedne poluameričke firme, ali je bila i jedna čudna kompanija jer smo došli do tih brojeva mina i ustanovili kad i komw su prodate i sa kojim ciljem. Da vidite kako se sudbina igra kada mnogo lažete, šta se dogodi", ističe on.

Taj lot, kaže Vučić, baš tih mina koje su na slici, je deo serije od 15.000 mina, koje su prodate preduzeću "Tehnoremont" u vlasništvu Petra Crnogorca, inače vlasnika firme CPR Inpex.

"To je gde radi mama Obradovića iz Valjeva, tj. gde je radila do juče. Ta firma je kupila 15.000 tih mina i prodala ih kompaniji Natan, poljskoj, a ne ukrajinskoj, i to preko Kipra", objasnio je Vučić.

Kaže da je bilo interesantno da nije dobijena podrška poljskih državnih organa za to, što je obaveza, već je to dobijano od drugih kompanija, pa preko Kipra izvezeno za Poljsku. Nigde i ni na koji način ni Ukrajina niti bilo ko nije pomenut , rekao je Vučić.

Srbija to, inače,dodao je, ne bi dozvolila kao "end user" zbog naših dobrih odnosa i sa RF, ali i sa Ukrajinom.

"Oni, inače, što je još interesantnije imaju zajedničku firmu sa Damjanovićem, licem bezbednosno interesantnim kao pripadnikom jedne od regionalnih službi bezbednosti. A oni vam kontrolišu neke od najpoznatijih informativnih portala na teritoriji Srbije čiji su novinari izrazili najveću želju za mojom skorom smrću pre nekoliko dana", dodao je Vučić.

Kako je rekao, svet je mali, svaka laž se otkrije i ne možete da sakrijete tragove svoje prljave kampanje i mržnje protiv Srbije.

"Zato ćemo mi morati narodu mnogo toga da objašnjavamo, da govorimo činjenice, šta moramo da preduzimamo u narednom periodu. Inače sve ostalo što je rađeno sa minama, rađeno je uz posredstvo ugavnom domaćih i američkih kompanija. Sve su bili dozvoljeni end useri, samo u jednom slučaju i to u ranijem periodu, pre 2012. smo imali Saudijsku Arabiju, ali ništa od toga nije završavalo u Evropi, naprotiv", rekao je on.

Vučić je na kraju rekao da što se oružja tiče Srbija će da ga pravi i prodaje.

"Kad budemo imali fabrike bureka i peciva onda ćemo drugačije da se ponašamo, a do tada nećemo da se stidimo, nego ćemo da se ponosimo sa naših 11.000 radnika koji vredno rade da bi zaslužili plate za svoje porodice, ali i da bi dobrineli vojnoj i odbrambenoj snazi Srbije", zaključio je on.

Takođe je poruči da režervnu otadžbinu nemamo.

"Naša zemlja se zove Srbija, Srbiju ćemo umeti da sačuvamo, zaštitimo, umeti, za razliku od prošlosti, znati i da obranimo i čuvaćemo srpski put u budućnost", rekao je on.

To je naša politika i jedina moguća politika na kojoj će Srbija da istrajava. Sa svima želimo da budemo prijatelji, nikoga ne ugrožavamo, ali i svoju zemlju ćemo i te kako umeti da sačuvamo, zaključio je on.

