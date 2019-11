KURIR ISTRAŽUJE: Tri moguća scenarija afere RUSKI ŠPIJUN! U igri i nameštaljka stranih agentura!

BEOGRAD - Špijunska afera podigla je državni vrh Srbije na noge, jer je u javnost procurio snimak na kojem ruski vojni obaveštajac u Beogradu daje novac muškarcu, za kog se veruje da je potpukovnik Z. K.

Pokrenuta je velika, ali osetljiva istraga o poverljivim informacijama koje su mogle biti ugrožene.

Dokumenti koje ruski agent Georgij Kleban plaća kovertom punom novčanica, prema mišljenju obaveštajaca, mogli bi se odnositi na tri stvari: na mogući odgovor Vojske Srbije na eventualne provokacije Prištine, njene planove za naoružavanje ili detalje saradnje s NATO.

Načelnik Uprave za analitiku BIA Relja Željski nije želeo da otkrije identitet druge osobe, koja je na snimku zamagljena i za koju se spekuliše da je srpski oficir, potpukovnik Z. K. Željski je objasnio da u aktuelnom trenutku sve što se dešava u bezbednosnoj sferi ima veze sa Kosovom i Metohijom, ali i s pokušajima da Srbija skrene sa principijelnog kursa - političke i vojne neutralnosti. On napominje i da obaveštajni rad ne bi trebalo odvajati od visoke politike, ali da ima slučajeva kad se obaveštajne strukture otrgnu od državnih vrhova svojih zemalja.

Subverzivni rad

- Veoma je važno naglasiti u ovom trenutku da obaveštajni subverzivni rad koji se odvija na teritoriji Srbije, a on se defakto odvija, ne treba nikako vezivati samo za Rusku Federaciju. Naprotiv, i druge velike sile, poput SAD, Velike Britanije i Francuske, ali i regionalni igrači, pomenuću samo Hrvatsku i Albaniju, veoma intenzivno rade na ostvarivanju svojih interesa, što je uvek u međunarodnim odnosima i politici očekivano - objašnjava Željski i dodaje da se Srbija nalazi u specifičnim i teškim okolnostima i da se rukovodstvo nalazi pod pritiskom da odustane od određenih strateških pravaca.

Strance svašta zanima

Dragan Telesković, penzionisani pukovnik Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije, za Kurir kaže da postoji mnogo poverljivih stvari koje strane agenture žele da saznaju:

- Svima je interesantno kakvi su planovi vojske, nabavka naoružanja i opreme, načini snabdevanja, obuke kadrova koje se primenjuju... Ko s kim kontaktira i koji podaci se razmenjuju su takođe uvek dobra informacija, jer se tako može otkriti sadržaj saradnje sa drugim službama. Strance interesuju naši planovi za Kosovo i, uopšte, svi planovi koji se dogovaraju u vrlo uskom krugu, a u državnom su interesu. Saradnja s NATO je nešto što bi moglo posebno da interesuje Ruse.

Dragan Šutanovac: Ruski špijun napustio Beograd Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac podsetio je na događaj iz aprila ove godine: - Dokumentovano ofanzivno delovanje prema pripadnicima VS upućuje na razmišljanje da li je saopštenje Ministarstva odbrane i VS, upućeno domaćoj i međunarodnoj javnosti iz aprila, u kom se saopštava da je vojska spremna da spreči državni udar, upravo dato nakon otkrivanja aktivnosti zamenika vojnog izaslanika Rusije, koji ubrzo i pre isteka mandata napušta Beograd. Sve upućuje da je ovo samo deo i da postoji još aktivnosti za koje nikako ne možemo da kažemo da su prijateljske. On podseća da je Srbija očigledno geopolitički izuzetno važna Rusiji, ali da je istovremeno na evropskom putu. - A to ne odgovara Moskvi, koja bi da Srbiju uvuče dublje u Evroazijsku uniju, pa shodno tome i treba posmatrati aktivnosti ruskog diplomate.

Špijunska afera izbila je 17. novembra, kad je na Tviteru i Jutjubu anonimno objavljen snimak koji prikazuje dojučerašnjeg vojnog atašea u Ambasadi Rusije u Beogradu i agenta ruske vojne obaveštajne službe GRU kako drugoj osobi daje kesu s novcem, a od nje uzima kesu nepoznatog sadržaja.

Moguća pripremljena operacija stranih agentura MONTIRANJE: NAMEŠTALJKA STRANIH AGENTURA? Pojedini analitičari ocenjuju da bi ova afera mogla da bude nameštaljka, odnosno montirana operacija koju su verovatno naručile zapadne agenture, s ciljem kompromitovanja srpsko-ruskih odnosa. Dragan Telesković nam je ukazao i na jedan zanimljiv detalj sa snimka: - Postoji detalj na snimku na kojem se vidi da ovaj koji je dobio belu kesu, čim je seo u kola, vadi iz nje kovertu i broji novac. To se nikad ne radi u obaveštajnim akcijama. Imam utisak da je novac čak približio kameri kako bi se bolje snimilo. Meni liči da je on bio pripremljen za to, a da je akcija pripremljena za dokazivanje nečega - ispričao je Telesković. I Ljuban Karan napominje da je snimak napravio neko treći, ko je na izuzetno profesionalan način sve pripremio. Poruka iz Kremlja NIŠTA NE MOŽE DA NARUŠI ODNOSE SRBIJE I RUSIJE Povodom afere u Beogradu oglasio se i Kremlj, porukom da ništa ne može da naruši odnose Srbije i Rusije. - Odnosi sa Srbijom su partnerski, bratskog i savezničkog karaktera. Ništa ne može da utiče na to. Mi ne znamo o kakvom incidentu je reč, to tek treba da bude utvrđeno. To nije pitanje kojim se bavi Predsedništvo - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Tass.

Marija Zaharova PROVOKACIJA PRED SUSRET VUČIĆA I PUTINA Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova poručila je da je ovo samo poslednja u nizu provokacija: - Sada predstoji susret na vrhu, a već smo navikli da se nedelju ili nekoliko dana pred takve susrete pojavljuju zanimljive priče, nekakve senzacije. A onda prolazi vreme i sve se to dezavuiše i ispostavlja se da je reč o jeftinoj provokaciji.

