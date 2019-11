VUČIĆ NA TEŠKIM MUKAMA: Špijunska afera trese Srbiju u NAJGOREM TRENUTKU! Šta god predsednik odluči - NEĆE BITI LAKO!

Špijunska afera koja trese Srbiju dogodila se u najnezgodnijem trenutku - na našu državu su pojačani pritisci, nalazimo se u sukobu službi Istoka i Zapada oko prevlasti za uticaj na ovom podneblju i koja god odluka da bude doneta u narednim danima, neće biti lako.

Zato se postavlja pitanje - da li je ova afera mogla da se desi u gorem trenutku. Na Jutjubu je objavljen snimak na kome se vidi kako ruski diplomata i pripadnik vojne obaveštajne službe Georgij Kleban daje novac jednom navodno visokopozicioniranom oficiru Srbije. Ana Brnabić, premijerka Srbije poručila je jutros da je Vučić dao nalog Vojnobezbednosnoj agenciji da istraži moguću špijunsku aferu, u kojoj ruski špijuni vrbuju srpska agente. BIA je upravo potvrdila autentičnost snimka.

Pored svega toga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić samo što je izašao iz bolnice, u kojoj je završio zbog pojačanog tempa, premora i važnih brojnih sastanaka i spoljnopolitičkih pritisaka kojima je bio izložen u poslednje vreme.

- Nisam neko ko je najboljeg zdravlja, ali dok god imam snage i energije boriću se još više i to vam garantujem - poručio je predsednik u prvom pojavljivanju po izlasku sa VMA.

Profesor geopolitike Srđan Perišić kaže da Srbiji neće biti lako kako god se bude ponašala i kakve god odluke bude donosila, jer je na snazi rat između zapadnih i istočnih službi na tlu Srbije.

- Srbija je na udaru najpre obaveštajnih zapadnih službi, prednjače nemačka tajna služba a zatim i francuska i britanska. Od raspada Jugoslavije Srbija je na njihovom udaru, a to se vidi jer su sve te službe učestvovale u raspadu Jugoslavije. Nastoje da taj domino efekat prenesu i na razbijanje Srbije, sve države koje su razbijale Jugoslaviju sad to rade Srbiji. Srbiji zato neće biti lako. Na prostoru Balkana deluju i ruske službe ali one nemaju karakter razbijanja Srbije, njihov je cilj praćenje delovanje službi zapadnih država - kaže Perišić i dodaje da bez obzira na korak koji učini Srbija, zapad će to osuditi jer im je cilj uništenje Srbije.

