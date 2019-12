KURTI PROVOCIRA IZ BERLINA: Neću Vučića za pregovaračkim stolom! Evo šta mu je poručio predsednik Srbije

KOSOVSKA MITROVICA - Kandidat za premijera Kosova Aljbin Kurti izneo je svoja tri principa za nastavak dijaloga, od kojih je prvi da neće predsednika Srbije Aleksandra Vučića za pregovaračkim stolom?!

Na skupu u Berlinu pod nazivom "Balkanski dijalozi", na kojem su razmatrane evropske perspektive Zapadnog Balkana i mogućnosti postizanja pozitivnih pomaka u odnosima Beograda i Prištine, Kurti je kao prvi princip naveo da nema razgovora kosovskog predsednika i predsednika Srbije i da neće predsednika Vučića za stolom.

"Nema razgovora o kosovskoj teritoriji", drugi je princip koji je naveo predsednik Samoopredeljenja saznaje Kosovo Onlajn.

Da neće mene da vidi preko puta, to je u redu. Dobro je da je počeo da se bavi kadrovskim pitanjima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Aljbin Kurti sa svoja tri principa za dijalog, počeo da se bavi kadrovskim pitanjima u Beogradu, ali i da je očigledno da se u Prištini vodi ista kampanja protiv njega kakva se vodi i u Beogradu.

"To što je rekao meni je kompliment, jer se protiv mene vodi kampanja kao o velikom izdajniku, i ta kampanja je ista kao i ovde. Sve što mi rade ovde, isto rade i u Prištini. Samo im je jedna meta, a slučajano sam to ja, nikog drugog ne pominju", rekao je Vučić. "Da neće mene da vidi preko puta, to je u redu. Dobro je da je počeo da se bavi kadrovskim pitanjima i ko će u dijalogu predvoditi našu delegaciju", ironično je primetio. Istakao je da je inače dobro da Albanci celoj međunarodnoj zajednici kažu da su oni ti koji odlučuju ko će u ime Beograda da pregovaraju. On je uveren da Kurti ima i problem kako da se suoči sa njim posle pretnji koje je izrekao njegovoj maloletnoj ćerki. "Brine se kako ću da mu odgovorim, tom velikom junaku, što žensku decu vređa. Zato nije siguran kako bi susret izgledao", dodao je on.