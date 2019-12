ĆERKA PUTINOVE LEPOTICE SAMA PROŠETALA BEOGRADOM: Pozvala me je telefonom i ovo rekla o Srbiji i Srbima! (FOTO)

Natalija Poklonskaja je poslanica Jedinstvene Rusije koja je postala planetarno poznata kao „Putinova čelična lejdi“ i „prelepa specijalna tužiteljka sa Krima“.

Poklonskaja koja ovih dana boravi u Srbiji, kaže da su Beograd i Moskva danas u najboljim mogućim odnosima i da naša zemlja može da računa na svaku pomoć Kremlja u borbi za Kosovo.

Ona naglašava da je na KiM počinjen genocid nad Srbima, a da sada zapadne sile pokušavaju da otmu Kosovo od Srbije. Međutim, kaže ona, kao što se Krim vratio Rusiji, tako će i južna srpska pokrajina, pre ili kasnije, potpuno vratiti pod okrilje naše države.

Na pitanje koji je njen stav po pitanju Kosova i Metohije i koje su sličnosti između Krima i Kosova, Poklonska odgovara:

- Kosovo, to je Srbija. Tu nema nikakve dileme. Kosovo za Srbiju znači isto ono što i Krim i Sevastopolj znače za Rusiju. Ma Kosovu se nalazi najvažnija arterija pravoslavlja i pravoslavnog srpskog duha, a to su stari manastiri, hramovi i crkve. U isto vreme se na Krimu i u Sevastopolju nalazi i kolevka ruskog pravoslavlja. Smatram da je ono što se desilo na Kosovu bio genocid na Srbima pravoslavcima, a NATO agresija postala je uzrok tragičnih događaja u srbiji. Po stavu, na Kosovu treba da žive i pravoslavni Srbi i da tamo treba da bude mir.

Kako Krim funkcioniše pod sankcijama Zapada, Natalija kaže da ih one samo jačaju.

- Funkcionišemo u ubrzanom režimu, borimo se i praktično dobijamo određeni imunitet u takvoj situaciji. Naravno ne mogu da kažem da ne osećamo te sankcije, ali one se mogu prevazići i nisu i ne mogu biti večne. To će proći jer sankcije negativno deluju i na one koji te sankcije primenjuju, ali i na nas.

Na pitanje kako komentariše to što su je mediji prozvali „Putinovom čeličnom lejdi“ odgovara:

- Srećna sam zbog tog nadimka, imajući u vidu i moju prošlost kao javnog tužioca i moj čvrst karakter. Učiniću sve da opravdam takvu karakteristiku i to na dobrobit naše zemlje, prijateljstva među narodima i čitavog čovečanstva. Sva moja umeća, iskustva, znanja i sposobnosti u tom pravcu i usmeravam. Naravno postoje izvesni političari kojima s eto baš i ne dopada, ali to mi samo daje stimulans da idem dalje i da se još više borim.

"Moja ćerka odmah zavolela Srbe i Srbiju"

- Moja ćerka je jednom prilikom sama šetala Beogradom, bez mene, i dopao joj se jedan šal. Iako ne zna srpski jezik, ona je pitala koliko košta , a prodavac ju je upitao je li Ruskinja. Onda joj je on poklonio taj šal i rekao da Srbi jako vole Ruse. Ćerka me je odmah pozvala telefonom i rekla: „Mama, Srbija je najlepša zemlja zato što nas ovde mnogo vole“. To je ono najdragocenije.

(Kurir.rs/Informer)

Kurir