DARKO GLIŠIĆ predsednik Izvršnog odbora SNS: Vučića napadaju preko porodice, žele fizički da ga eliminišu!

Ovim rečima predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić u intervjuu za Kurir govori o promenama unutar stranke, kaže da će se konkretniji potezi vući posle izbora, a da do tada nastavljaju sa radom i rezultatima. Govori o odnosima sa koalicionim partnerima, opoziciji, pretnjama predsedniku, ali i o tome kako izgleda blisko sarađivati sa šefom države.

foto: Zorana Jevtić

Suđenje po tužbi lidera PSG Sergeja Trifunovića održano je u petak. On je tužio vas jer ste ga nazvali „raspalom narkomančinom“, ali ste i vi tužili njega zbog toga što vas je nazvao „primitivcem“. Kad će biti to drugo suđenje? - Po njegovoj tužbi suđenje je završeno, a po mojoj tek treba da počne jer se dosad on nijednom nije pojavio. Dakle, on se tobože uvredi kad prema njemu primenite njegov rečnik, ali kad on tim svojim rečnikom vređa svakoga dana koga stigne, onda baš i nije tako hrabar da se pojavi na sudu. Mislim da je krajem decembra ročište po mojoj tužbi.

Svedoci smo čestih pretnji predsedniku Aleksandru Vučiću, a poslednjih nedelja su i mediji imali naslovne strane: NIN sa puškom uperenom u predsednika, list Danas sa ilustracijom Vučića i metama svuda po njemu. Kako to tumačite? - Kao povratak Dragana Đilasa na njihov osnovni plan. Svi planovi da bez izbora dođu na vlast su propali i preostalo je jedino da iskreiraju atmosferu linča i tako pokušaju fizički da eliminišu Aleksandra Vučića. U tu svrhu koriste i vrlo perfidne napade na njegovu porodicu kako bi pokušali da ga dodatno oslabe i učine lakšom metom. Međutim, građani Srbije svakim danom sve više veruju svom predsedniku jer vide da radi za njih i da je otvorio više fabrika, puteva, škola, bolnica nego svi zajedno pre njega.

foto: Marina Lopičić

Kakvo je stanje u SNS? Više puta se najavljivala čistka kadrova koji ne doprinose stranci. - To je konstantan proces i ne prođe nedelja a da na mesnom ili lokalnom nivou nemamo neku promenu. Stranka ima veliku odgovornosti i svi koji se u njeno ime nalaze na različitim funkcijama moraju tu odgovornost da pokažu na delu.

Narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović otvoreno je kritikovao Zoranu Mihajlović, članicu predsedništva stranke i ministarku saobraćaja. Šta mislite o tome? - Mislim da svaka rasprava treba da se vodi unutar stranke. Isuviše smo ozbiljni da bismo zabavljali javnost našim međusobnim odnosima.

foto: Zorana Jevtić

Đukanović je rekao da će se zalagati da Mihajlovićeva izgubi sve stranačke funkcije i da u tome ima stoprocentnu podršku u SNS. Da li ima podršku? - Kad to bude pokrenuo na organima stranke, znaćemo da li ima podršku ili ne. Dosad tu temu nije otvarao.

Uskoro je Kongres SNS, kakve promene mogu da se očekuju? - Videćemo kada do tog kongresa dođe. Pre toga nas očekuju redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori i sav fokus je na njima.

foto: Slobodan Miljević/Vlada Srbije

Da, ti izbori su na proleće sledeće godine, predsednik je najavio da mnogi sadašnji ministri SNS neće biti u vladi. Kome nije zagarantovano mesto? Da li ima negodovanja kod njih zbog toga? - Ako i ima negodovanja, onda negoduju u sebi. Prvo treba da pobedimo na izborima, pa onda da se bavimo kadrovskim pitanjima.

Bilo je turbulencija u koaliciji sa SPS, kakva je atmosfera sada? - Oni rade svoj posao, mi svoj.

O saradnji s predsednikom KADA VIDITE KOLIKO VUČIĆ RADI, NEMATE PRAVO NA KUKANJE foto: Marina Lopičić Čovek ste u koga, kako se govori, predsednik Vučić ima najviše poverenja u stranci. Kako izgleda blisko sarađivati s njim? - Ne znam šta se govori, ali dajem sve od sebe da opravdam njegovo poverenje. Traži posvećenost, preciznost, rezultate, i to na dnevnom nivou. Bude ponekad teško, ali kada vidite koliko on radi, koliko se žrtvuje i koliko je Srbiju promenio nabolje, onda baš i nemate pravo na kukanje.

Kakva je situacija sa pojedinačnim koalicionim partnerima kao što su ministri Nenad Popović, Milan Krkobabić, Rasim Ljajić? - Ista su pravila za sve. Ili ste uz politiku koja donosi ekonomski napredak Srbije, a politika Aleksandra Vučića donosi, ili niste. Kalkulanti, samo zarad vlasti, nisu prihvatljivi. Siguran sam da ćemo se sa svim koalicionim partnerima razumeti i nastaviti zajedničku saradnju.Premijerka Ana Brnabić nedavno je postala članica SNS. Hoće li dobiti neku funkciju u stranci? - Kod nas u stranci se ništa ne dobija, već se odlukom organa stranke neko na osnovu svog doprinosa postavlja na određena mesta ili, kako vi kažete, funkcije. Ana je sjajna osoba, potpuno razume šta je to što je naša politika i kada bude nešto novo o pitanju njenog stranačkog angažmana, obavestićemo javnost.

Duga lista poznanika DŽAJA ČESTO GLEDA UTAKMICE NA UBU foto: Vladimir Šporčić Vi ste sa Uba. Mnogo uspešnih Ubljana ima, posebno fudbalera - od Dragana Džajića, Nemanje Matića, Raće Petrovića, Duleta Savića, da li imate priliku da se srećete s njima? Kakvi su vam odnosi? - Mi Ubljani se držimo zajedno i trudimo se da našem rodnom kraju pomognemo u svakoj prilici. Dragana Džajića možete često sresti na Ubu, najčešće kako gleda utakmice na stadionu koji nosi njegovo ime, zatim Duleta Savića kako šeta. Sa Nemanjom i Raćom sam baš sinoć razmenjivao fotografije stadiona „Žoze Murinjo“, koji smo izgradili na Ubu, i presrećni smo kako izgleda. Za vas kažu da ste čovek iz naroda, idete kroz Ub bez obezbeđenja, ljudi i deca vam se javljaju na ulici. Da li vam to prija ili je opterećujuće? - Ub je mesto u kom sam se rodio, u kom živim sa svojom decom i u kom planiram da ostanem da živim. Idem u prodavnicu, apoteku, restorane, na naše lokalne sportske događaje kao i svi drugi, i svako može da me sretne i da sa mnom komunicira. Mi se u Ubu svi između sebe uglavnom znamo i jedni drugima javljamo kao znak uzajamnog poštovanja.

Stranke okupljene oko Saveza za Srbiju bojkotuju izbore, kažu da nemaju fer i poštene uslove. Šta im na to odgovarate? - Pa hoće na vlast bez izbora. Uslovi su mnogo bolji nego u njihovo vreme i taj njihov bojkot je samo izgovor za debakl koji bi na izborima doživeli. Svi su ih videli na delu i znaju šta mogu od njih da očekuju. Da Đilas može da reši ekonomske probleme, rešio bi ih kad je bio na vlasti. On je tada rešio samo svoje ekonomske probleme, a za građane ga je bilo baš briga.

Koga od opozicionih stranaka vidite kao konkurenciju ili eventualno kao koalicione partnere? - Videćemo, nikoga ne potcenjujemo i spremni smo da svoju politiku ukrstimo s politikama drugih stranaka. Ako neku politiku i plan imaju... O koalicijama posle izbora. Mi sa strankama Đilasovog, Jeremićevog i Tadićevog režima nećemo, jer ne želimo povratak u prošlost. Ko razume da treba da idemo napred, dobrodošao je kao partner.

Kurir.rs/ Razgovarala Silvija Slamnig Foto: Zorana Jevtić

Kurir