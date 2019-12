VESIĆ SE IZVINIO AMBASADI ŠVEDSKE: Đilasov napad nije stav većinske Srbije, to naši prijatelji iz Evrope razumeju

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izvinio se danas ambasadoru Kraljevine Švedske Janu Lundinu zbog negativnih komentara dela opozicije na račun projekcije na Starom dvoru, povodom zimskog praznika Svete Lucije koje je organizovala ambasada te zemlje u Srbiji.

Grad Beograd je sinoć sa Švedskom ambasadom organizovao proslavu zimskog praznika Svete Lucije koji se praznuje u toj zemlji, projekcijom na fasadi zgrade Starog dvora na kojoj su prikazani razni motivi iz švedske istorije, kulture, tradicije, što je na društevnim mrežama izazvalo negodovanje dela opozicije, koja nije shvatila o čemu se radi, ali je to iskoristila da "proziva" gradsku vlast.

"Đilas je noćas napao Skupštinu grada i rekao da mi uništavamno grad i da je to strašno što smo mi radili. Onda se uključila Vesna Pešić, napavši švedskog ambasadora. Zato sam ja reagovao i rekao da je nečuveno to što rade, i da je to bila naša želja da zajedno sa Ssvedskom upoznamo njihovu kulturu i tradiciju", rekao je Vesić na TV Hepi.

Dodao je da je na komentare reagovala i ambasada Švedske.

"Koristim priliku da se u ime grada i građana izvinim amabasadoru Lundinu i Kraljevini Švedskoj", rekao je Vesić.

Dodao je da i da je jedina politika tog dela opozicije da vređaju bilo koga ko im se ne sviđa, bilo to Švedska juce ili predsednik Vučić i njegova porodica.

"Đilasova bahatost bila bi samo njegov problem da nije javna ličnost i lider stranke. Zato je važno da naši prijatelji iz Evrope razumeju da to što je Đilas uradio nije stav većinske Srbije i Beograda, već politika agresivne manjine", rekao je Vesić.

On je naveo da je Djilas juče u Evropskom parlamentu pokušavao da se predstavi kao EVROPSKI političar, a onda iste večeri, kako kaže, napao jednu evropsku zemlju koja je promovisala svoje kulturno nasleđe.

"Problem sa Djilasom je što njemu smeta sve, svako ko bilo šta uradi pozitivno u Srbiji", rekao je Vesić i dodao da se u Beogradu obeležavaju brojne manifestacije poput Dana Moskve, Beča, kao što su u tim gradovima održavani Dani Beograda.

Kurir.rs,tanjug

Kurir