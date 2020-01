POTVRDA BRATSKIH I PRIJATELJSKIH ODNOSA: Vučić i Borisov u Istanbulu o gasovodu

Predsednik Vučić i premijer @boyko.borissov pred početak svečane ceremonije u Istanbulu u bilateralnom susretu potvrdili su bratske i prijateljske odnose dve zemlje i razgovarali o gasovodnoj mreži, kao i diverzifikaciji gasnih izvora.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jan 8, 2020 at 4:10am PST