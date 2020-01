BRNABIĆEVA: Vučić sazvao sastanak, nije u redu da ja pričam o tome! Objasnila sve o kokama špijunima i kokama nosiljama

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić nije želela da komentariše sinoćni hitan sastanak koji je predsednik Aleksandar Vučić održao zbog pogoršane situacije u regionu, pre svega u Crnoj Gori, i dodala da nije u redu da ona govori o tome, pošto je taj sastanak sazvao predsednik.

"Ostaviću predsedniku da se oglasi tim povodom. On je sazvao sastanak i nije u redu da ja pričam o tome", rekla je Brnabić novinarima.

Koke špijuni,time da se bavimo?

Brnabićeva je prenela danas novinarima da je zatražila od ministara u vladi da se više ne bave svakodnevnim fabrikovanim aferama, već da se bave građanima i privredom, kao i da budu na raspolaganju nadležnim organima za sve što može da ih zanima.

"Moja molba je da, kao u svakoj pravnoj i demokratskoj državi, moji ministri u svakom trenutku, pa i noću, vikendom i praznikom, kad god, budu na raspologanju svim nadležnim organima da daju sve informacije o tekućim istagama i o svemu što može da zanima nadležne organe", rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje novinara o Krušiku.

Ali moramo, ističe premijerka, da stavimo tačku i da se bavimo građanima i privredom umesto fabrikovanim aferama. Kaže da je poslednaj fabrikovana afera o farmi koka u Moroviću, gde je, prema tvrdnji Saveza sa Srbiju, gajena marihuana.

Branbić dodaje da su otišle kamere i snimile koke i da je videla da tamo nema marihuane, ali da su "verovatno koke špijuni tajno ubačene među koke nosilje" i zapitala da li je to tema kojom vlada treba da se bavi? Brnabić ističe da postoji inflacija afera, svaki dan, zbog čega ministri ne mogu da se bave onim za šta imaju mandat, a to su stvari poput reformi paušala, poreske olakšice za start ap kompanije, programiranje u školama, naučno tehnološki parkovi, oporezivanje...

Na pitanje Insajdera šta je otac ministra Nebojše Stefanovića radio sa delegacijom MUP u Italiji pri poseti fabrici oružja, Brnabić je uzvratila kontrapitanjem - šta je tu nedozvoljeno?

"Ja kažem da je to fabrikovana afera. Zašto vi kažete da je to afera, je l ste vi sud, je l ovo pravna država? Dok sud ne kaže svoje mišljenje i ne donese odluku, vi ne možete da kažete da je on uradio nešto što je protivzakonito", poručila je Brnabić i dodala da će se nadležne institucije baviti time i da ih treba pustiti da rade.

(Kurir.rs/Tanjug)

