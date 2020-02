LIDER LSV NENAD ČANAK: Hoćemo da se ovde bolje živi, a ne da decu gledamo preko Skajpa!

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da njega Skuština Srbije ne interesuje kao cilj, već „kao alat u kome ćemo se za nešto izboriti, a izborićemo se tačno onoliko koliko nas bude, a biće nas tačno onoliko koliko uspemo da pobedimo strah“.

On je na tribini Vojvođanskog fronta u Beloj Crkvi rekao da je Vojvodina okvir u kome žive Srbi, Hrvati, Mađari, Rumuni, Slovaci, Rusini, Romi, Crnogorci...

- Vojvodina je okvir u kome svi moramo da budemo svoji na svome, jer Vojvodina je svakoga od nas ili je nikoga od nas. Vojvodina nije ni srpska, ni hrvatska, ni slovačka, ni rumunska, nego je i srpska, i hrvatska, i slovačka, i rumunska, i mađarska. Vojvodina je svih svojih građana, a to je ono što nam ne daju. Vojvodina je svih pisama, a to je ono što nam ne daju, svih škola. I što reče moj prijatelj, da se glasnije čuju školska od crkvenih zvona, to je ono za šta se mi borimo - istakao je Čanak.

Kazao je i da je, kada je dolazio u Belu Crkvu, video da je naziv Jasenova na mađarskom precrtan crnom bojom.

- Pokušavaju da unište sve ono što su nam generacije pre nas ostavile kao amanet i zavet da čuvamo i pazimo. Pokušavaju da unište naš način života, pokušavaju da unište čitavu ovu zemlju, Vojvodinu tako što će decu rasterati, stare podaviti glađu, zemlju pod našim nogama rasprodati, vazduh nad našim glavama zagaditi - naglasio je Čanak i dodao da Vojvođanski front to neće dozvoliti.

- Mi smo tu da bismo živeli za Vojvodinu, za svoju decu, unuke, da bismo živeli za dobar i častan život kakav zaslužujemo i koji nećemo dozvoliti da nam oduzimaju - poručio je lider LSV.

- Nećemo dozvoliti da decu gledamo na ekranima, a ne na divanima pored sebe, neće nas naterati da nam Skajp bude jedini sagovornik u starosti, ovde ćemo da živimo, od svog rada, pošteno, kao i uvek. Hoću da moj sin ostane ovde, da nam deca ostanu ovde, da ovde bolje živimo - poručio je Čanak.

Pokrajinska poslanica LSV Sandra Ristić poručila je da u Beloj Crkvi nema više straha i da će sadašnja vlast biti pobeđena na sledećim izborima.

- Svi su govorili da LSV neće postojati usled svih pretnji i terora koji su ljudi doživeli ovde. Mi smo posle svega, posle svih ucena, postali još jači, mi smo kao 300 Spartanaca – naglasila je ona.

Predsednik Foruma V21 Marko Konjević istakao je da je dolazak ljudi na skup u Beloj Crkvi teži nego u drugim mestima i da su zbog toga Belocrkvanci već pobedili, jer su pobedili strah.

- Čoveku su potrebni vazduh, voda, hrana i sloboda. Robu su dovoljna samo prva tri. Jeste li vi roblje? Hoćete li dati svoju decu u okove? Ja neću. Onaj ko za hiljadu dinara ili radno mesto proda svoju slobodu biće rob i sa milionima. Zato je vaša pobeda još veća - naglasio je on.

Predsednica Stručnog saveta za zaštitu životne sredine LSV Nataša Lalić istakla je da stanovnici Bele Crkve nisu svesni kakvim resursima su bogati. Kao primer je navela da u njenom rodnom Zrenjaninu građani ne mogu da piju vodu sa česme, a zagađen je i vazduh koji dišu. U Beloj Crkvi iz česme teče zdrava voda, jer je takvo tlo, a vetar rastera aerozagađenja. Međutim, Belocrkvanci se plaše da slobodno razgovaraju sa drugima na ulici, od straha da će ih neko videti. Kako je rekla Lalić, rešenje oba problema leži u promeni vlasti.

Predsednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić kazao je da je njegova stranka oberučke prihvatila poziv LSV da se udruže vojvođanske snage u borbi za Vojvodinu.

- Trideset godina traje devastacija Vojvodine, rasprodaja zemlje. I danas nam prodaju tu priču o bojkotu, oni i njihovi čija je glava u Beogradu a stražnjica ovde u Vojvodini. Šta bi mi Vojvođani trebalo da bojkotujemo. Život, ovde, u Beloj Crkvi, u našoj Vojvodini? Da čekamo? Koga? Neke druge opet iz Beograda koji će da dođu, kao što vam dolaze pred svake izbore da obećavaju sve i svašta. Da li možete da se setite svih tih lažnih obećanja? Biće ovo, biće ono, daćemo ovo, a od svega toga Vojvodina se prazni i sve je manje Vojvodine. E, to ne smemo da dozvolimo. Zato je važno da smo zajedno, važan je Vojvođanski front. Važno je da shvatimo da niko nama ništa neće dati. Ne očekujete valjda da će oni koji su nam oduzeli sve vrate nešto? To se neće desiti. Zato idemo zajedno u borbu za našu Vojvodinu, zato što je Vojvodina naša kuća, naša domovina i zato pobeđujemo i večeras i zato ćemo ih pobediti. Vojvodina zaslužuje Vojvođanski front – poručio je Odžić.

