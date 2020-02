ĐILAS POTURA STUDENTE NA ULICU: Lider Saveza za Srbiju i dalje apsolutno kontroliše proteste

Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju i predsednik Stranke slobode i pravde, i dalje apsolutno kontroliše proteste, iako pokušava to da prikrije poturajući studente kao organizatore! Istina je, međutim, drugačija - vođe protesta jesu formalno studenti, ali su zapravo aktivisti njegovih stranaka, otkriva Kurir!

Lažno povlačenje

Naime, na prvom protestu pod parolom „U bojkot za Novi Sad“ saopšteno je da su od SZS protest preuzeli studenti, međutim, organizatori i govornici su upravo Đilasovi omladinci: Brajan Brković iz Stranke slobode i pravde i Dejan Bagarić iz Demokratske stranke.

- Iza toga stoji Đilas, koji svesno obmanjuje narod. Zajedno prave farsu da su ovo protesti sa studentima na čelu, a zapravo su oni produžene ruke Đilasove politike. Služe mu kao paravan i potura ih na prvu liniju fronta. On im je i tražio da se ograde od grupe iz Beograda „1 od 5 miliona“, koji su najavili učešće na izborima i nastavili su da u Novom Sadu sprovode ideju o bojkotu. To im je i naziv protesta i imaju nekoliko desetina ljudi - priča izvor Kurira.

Prljavi novac

Nenad Borović, poslanik SNS u Skupštini AP Vojvodine, koji je bio član DS, potvrđuje da Đilas igra glavnu ulogu u ovim protestima. - Zašto studenti u prvom planu? Pa da bi se pravio privid oko spontanosti i toga da kao nema politike. Međutim, jasno je da Đilas stoji iza svega toga i njegov prljavo zarađen novac, između ostalog, deo novca i preko DS. Nakon što su mladi ljudi iz „1od 5 miliona“ rešili da izađu na izbore, Đilas je morao da se angažuje da napravi privid bojkota i to radi preko tih omladinaca. Bagarić je iz DS i iz prethodnih događaja se zaključuje da je dečko direktno pod uticajem Đilasa - kaže Borović.

Podsetimo, Bagarić je prošlog leta dospeo u javnost kada je pretučen u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Njegovi napadači, dvojica muškaraca koje nije želeo da imenuje, dobili su uslovne kazne, pošto su sa tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice. Međutim, nisu otkriveni motivi napada, a ni sam Bagarić nije znao koji su razlozi.

Politički patuljci

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da od samog početka nije bilo sumnje da Đilas stoji iza protesta, a da se u Novom Sadu okuplja vrlo mali broj ljudi. - Ni u početku protesti u Novom Sadu nisu bili masovni, a sada su zanemarljivi, pojavljuje se od 30 do 150 ljudi. Da se to ne bi primetilo, oni se održavaju na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta, koji je daleko manji od Trga slobode, a koji je vrlo blizu. Priča o raspadu grupacije „1od 5 miliona“ je tuča političkih patuljaka i to ne zavređuje ozbiljniju političku analizu. Savez za Srbiju je u kompletnoj konfuziji. Određeni opozicionari su utvrdili šta je bila Đilasova namera - da preko svojih medija i Tviter tzv. elite svako ko izađe na izbore ispadne da radi za vlast - rekao je Rajić.

Nebojša Bakarec foto: Stefan Jokić PROTESTI SU OD STARTA NEJAKI I OBMANJUJUĆI Nebojša Bakarec iz SNS kaže za Kurir da su protesti propali od prvog dana: - Protesti su od početka beskrvni, obmanjujući, jedva vidljivi samo u Beogradu. U ostalim gradovima nevidljivi. Uz to, Đilasove proteste od početka prate svađe stranaka učesnica, vanstranačkih VIP, građana i studenata. Svi protiv svih. Na kraju su se zakrvili i Đilasovi studenti.

Pokazali da su politički obojeni „STUDENTI“ NAPALI KURIR foto: Beta/Dragan Gojić, Beta/Emil Vaš Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa organizatorima protesta u Novom Sadu, ali ni Dejan Bagarić, ni Brajan Brković nisu želeli da razgovaraju na ovu temu. Umesto odgovora, u politikantskom stilu krenuli su u napad na naš list i novinare. Brković je napisao komentar koji je daleko od stava jednog studenta, već ukazuje na to koliko je politički obojen, dok je Bagarić odbio i da sasluša pitanje, tvrdeći da bojkot podrazumeva i bojkotovanje izjava za Kurir.

