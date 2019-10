KAD KAŽEŠ BAHAT, MISLIŠ DRAGAN ĐILAS! PSOVAO studentima majku, skupim džipom DIVLJAO PO PUTU! Lomio po RTS, PRETIO policiji... NASTAVI NIZ...NEMA KRAJA ISPADIMA LIDERA OPOZICIJE! (VIDEO)

Lider Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, u brojnim situacijama pokazivao je svoju bahatost i pravo lice, vređajući ljude, grubo kršeći zakon i pokazujući svoju nasilnu prirodu, pa je tako izazivao brojne incidente, koji su zabeleženi na snimcima, čime zasluženo može da ponese titulu "kralja bahatosti". Na listi Đilasovih ispada su pretnje, vređanja, divljanje u saobraćaju, fizički napadi...

Jedan od najpoznatijih ispada vođe opozicije desio se na protestima u januaru, kada je verbalno napao grupu studenata, kojima je psovao majku nasred ulice, i žestoko im pretio, dok je hodao sa svojim obezbeđenjem.

- Idi leči se bre, pi*ka li ti materina - vređao je Đilas omladinca koji mu je govorio da je "opljačkao njegove roditelje svojim privatizacijama".

Dok omladinac izgovara da su brojne žrtve Đilasove vlasti, Đilas odlazeći psuje pripadnika ovog pokreta:

- Pi*ka li ti materina pe*erska! - govori lider Saveza za Srbiju dok se udaljava sa svojim obezbeđenjem.

Ovaj grozne, homofobične uvrede na račun omladinaca osudila je široka javnost, a pogledajte i kako je to izgledalo:

I to je samo početak Đilasovih bahatosti. Tako je on jednom prilikom, a nakon što se na ulici "borio" za smenu vlasti, svoju limuzinu od 100.000 evra parkirao nasred pešačkog prelaza.

On je uživao u jednom prestižnom prestoničkom restoranu, dok je svojim vozilom ugrozio saobraćaj, zbog čega ga je komunalna policija i kaznila.



Nije to jedini put kada je Đilas pokazao koliko ne mari za saobraćajna pravila, pa je tako usnimljen kako u svom skupocenom džipu juri na sastanak opozicije u Šabac, dok pretiče druga vozila preko pune linije, što je najstrože zabranjeno, čime je ugrozio živote ljudi svojom bahatom vožnjom.

On je ne mareći za bezbednost učesnika u saobraćaju preticao kolone vozila, i to nepropisno, igrajući "ruski rulet na putu".

Pamti se još i kako je po nalogu Dragana Đilasa, poslanik DS Balša Božović vređao članove žandarmerije, nudivši im banane i vređajući, dok su obavljali svoj posao i obezbeđivali zgradu predsedništva od razjarenih opozicionara, koji su hteli da nasilno upadnu u ovu zgradu.

Božović se po nalogu Dragana Đilasa, koji mu je rekao: "Idi podeli im banane, oni su majmuni?!", šetkao s najlon kesom u kojoj su bile banane i nutkao policajce da uzmu, što su oni odbijali, deo njih ćutke, a deo i uz reči "Ne, hvala", što se i čuje na snimku.

Đilas je posebnu bahatost i nasilništvo pokazao i u upadu u zgradu državne televizije tokom protesta opozicije.

Lider opozicije, koji je sa svojim koalicionim partnerima i grupom demonstranata nasilno upao u zgradu RTS gurao je i udarao ljude u hodniku televizije.

On je sa Boškom Obradovićem predvodio upad u zgradu RTS, pri čemu su gurnuli obezbeđenje, slomili vrata, i zaorobili novinare i zaposlene na javnom servisu na nekoliko sati.

Na policijsku molbu da mirno napuste zgradu, pružali su otpor, i izazvali pravi haos.

Pogledajte snimak:

Agresivnost Dragana Đilasa zabeležena je i tokom sednice u gradskoj skupštini, kada je lider opozicije odgurnuo odbornika Aleksandra Mirkovića, sa liste „Aleksandar Vučić - Zato što volimo Beograd“. Ovo se dogodilo u maju ove godine, a svemu svedoči i snimak:

I da podsetimo na najskoriji slučaj koji je isplivao u javnost, kada je policajcu, koji ga je zaustavio zbog saobraćajnog prekršaja, pretio i besneo na njega.

On je pretio policajcu da će ostati bez posla jer ga je zaustavio zbog vožnje žutom trakom.

Sporni incident dogodio se u vreme vladavine Demokratske stranke, dok je Đilas bio direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije Borisa Tadića, dakle, negde krajem 2004. i početkom 2005. godine.

On je vozeći centrom Beograda jurio žutom trakom, i to bez vezanog pojasa. On je policajcu pretio da će ostati bez posla, govorio mu da "odje*e",

Poslušajte i skandalozni snimak Đilasovog iživljavanja nad službenim licem:

Policajac Stević danas svedoči da je imao 25 godina kada se desio incident, i da mu je Đilas dao vizit karticu kako bi znao "ko ga je ostavio bez posla".

- Naporan epilog za mene i moju porodicu, šok koji je trajao izvesno vreme. Bio sam pozvan posle sat vremena da dođem u bazu, funkcioner koji je tada bio starešina je rekao "dečko traže tvoju glavu, znaš li ti koga si zaustavio, kome si kaznu pisao". Nazivali su me pogrdnim imenima, pokušavao sam nekim argumentom da se ogradim. Tada sam čekao drugog sina, supruga bez posla, ja gubim posao u tom trenutku. Policijske plate nisu bile visoke. Suze na licu moje supruge i zabrinutost na licu mojih roditelja ne mogu da zaboravim. Ta stigma me je pratila kroz službu. Posle toga se nikada nisam sreo sa Draganom Đilasom, rekao je Stević u svojoj ispovesti.

Dragan Đilas dok je bio gradonačelnik Beograda uhvaćen je kako pretrčava auto-put kod Niša da bi ručao u kafani! Na snimku do kojeg je došao Kurir jasno se vidi da prvi čovek DS, njegova desna ruka - gradski menadžer Aleksandar Bijelić i nepoznata crnka (nije supruga Dragana Đilasa Iva) preskaču bankine na auto-putu, a onda i ogradu da bi došli do čuvene kafane „Marjan“ (na oko 20 kilometara od Niša).

foto: Printscreen YT

Lista bahatosti Dragana Đilasa, kako se vidi iz priloženog, podugačka je, i očito je da lider SzS misli da mu je sve dozvoljeno i da zakonska pravila ne važe za njega. Pretnje, psovke, nasilje obeležile su i vreme dok je bio na vlasti, a i vreme dok se bori da se na nju vrati, ne birajući sredstva i upadajući u državne institucije silom.

Kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir