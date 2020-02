VUČIĆ POSLE SASTANKA SA GRENELOM: Najvažnije je što Amerikanci insistiraju na ukidanju taksi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas popodne, odmah po dolasku u Minhen, sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom.

foto: Printscreen RTV Pink

- Mislim da je od izuzetnog značaja što Amerikanci insistiraju da se uvedu takse pa da se nastave razgovori. Ljudi u Srbiji znaju i neću da ponavljam milion puta, za nas nema lakih razgovora, šta god da razgovaramo, i to ljud treba da razumemju, a pri tom moramo da obezbedimo mir i bezbednost čuvajući vitalne interese, rekao je predsednik Vučić posle sastanka sa Ričardom Grenelom.

- Imali smo otvoren iskren razgovor. Takse se tiču svakog građanina Srbije. To je od nas od ključnog značaja. Zato sam zahvalan Grenelu i Donaldu Trampu. Ričard Grenel snažno govori o ukidanju taksi. Siguran sam da ćemo i mi ubrzo biti izloženi takvim porukama od strane SAD. Ljudi moraju da razumeju da se te takse tiču svih građana Srbije, jer nam je to umanjilo rat BDP-a za 0,4 posto prošle godine. To je uticalo i na rast plata i penzija - rekao je Vučić iz Minhena.

- Onog dana kad se ukinu takse mi smo spremni za razgovore, bez obzira na izbornu kampanju, rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao i aktuelnu situaciju u Republici Srpskoj.

- Razgovarao sam sa Miloradom Dodikom, videlo se da ga je sve to pogodilo. Imaćemo uskoro sastanak, i sa predstavnicima našeg naroda iz svih zemalja iz regiona. Očekujem razgovor na kojem ćemo saznati šta ko misli i kakve su ideje Milorada Dodika.

Kako kaže, očekuje razgovor iz koga bi svi mogli da saznaju kakve su ideje, i dodaje da će Srbija uvek biti uz svoj narod.

- Volim da dobijem sve informacije, da budem dobro pripremljen, da o svim opcijama dobro razmislim, kao i o posledicama, a tek onda da se donesu odluke - rekao je Vučić i dodao da će uvek biti uz svoj narod.

foto: Printscreen RTV Pink

Prema Tanjugovim informacijama, susret sa Grenelom je, inače, samo prvi u nizu dogovorenih i mogućih sastanaka srpskog predsednika sutra u Minhenu, gde će se okupiti evropska, ali i "prekoatlantska" politička elita.

Prisustvo zvaničnika iz ključnih svetskih centara moći i odlučivanja čine ovogodišnji minhenski forum za Srbiju nekom vrstom "ček point"-a pre svega u procesu rešavanja odnosa Beograda i Prištine, kao i pitanja sudbine, odnosno kapaciteta Evropske unije i procesa njenog proširenja.

Kurir