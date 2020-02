VUČIĆ SA LIDERIMA ZAPADNOG BALKANA: Videli smo iskrenu posvećenost EU, najavljen investicioni paket za region

BRISEL - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je večeras, nakon neformalne večere lidera Zapadnog Balkana sa zvaničnicima EU u Briselu, da je Unija otvorena da čuje naše inicijative i ideje, te da predstoji pokretanje investicionog paketa za region.

"Imali smo pozitivan, važan i dobar sastanak za Srbiju i sve nas. Naišli smo na dobru energiju Šarla Mišela, Fon der Lajen, Žosepa Borela i Plenkovića. Dobri i veoma korisni razgovori", rekao je Vučić novinarima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je večeras, posle sastanka u Briselu, da podržava intergritert BiH, kao i RS u okviru BiH, te da tu nema šta da se doda, osim što mnogi žele da ga savetuju kako da vodi politiku Srbije.

"To što ljudi pokazuju nezadovoljstvo Beogradom i pokušavaju da kažu da Beograd stoji iza svega. Pa, nisam ja donosio odluke Ustavnog suda, ni zakon o Slobodi veroispovesti, niti bilo ko Beograda, već neki drugi", istakao je Vučić.

- Veoma je važno što smo videli iskrenu posvećenost EU, njihovih najviših zvaničnika napretku celog regiona i želji ljudi koj žive na Zapadnom Balkanu osete blagodeti pristupanja EU", kazao je Vučić.

Predsednk Vučić procenjuje da ćemo imati šansu da se neke stvari ubrzaju.

"Mnogo toga će u Evropi biti okrenuto u ka Balkanu", rekao je Vučić novinarima u Briselu.

Na pitanje u kakvom tonu su se vodili razgovori, Vučić je rekao da niko od predstavnika nije tu došao da se svađa, niti da se prepire.

"Mi smo se borili i pojedinačno za sebe i za ceo reigon, to je bio naš posao i to smo smo dobro obavili. Posebno je ohrabrjuće to što ćemo imati mnogo sastanaka i što se vidi veća posevećenost Blakanu, u odnosu na ono što je bilo juče", kazao je Vučić.

Posebno je važno što će dolaziti investicioni projekti, a prvo prolazno vreme će biti u martu, pa u maju, kada bude samit u Zagrebu, zatim sa Grcima, zatim sa austrijskim predsednikom vlade i mnogim drugima, rekao je predsednik.

(Kurir.rs / Tanjug)

