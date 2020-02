ANA BRNABIĆ: Sa Palmerom o situaciji u BiH i Crnoj Gori,nije bilo razgovora o Kosovu

LONDON - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas u Londonu da je danas sa Metjuom Palmerom, pre svega, razgovarala o situaciji o BiH i Crnoj Gori i o tome koliko najnoviji politički potresi mogu da utiču i na regionalnu stabilnost i na ekonomsku situaciju u Srbiji.

"Nismo čak nijednom rečenicom pomenuli takse Prištine, niti novu prištinsku administraciju. To možda najbolje pokazuje koliko u ovom trenutku SAD, sa jedne strane, razmišljaju kakva je moguća destabilizacija u BiH i koliko oni ozbiljno prate situaciju u BiH, ali, s druge strane, i da je Ričard Grenel preuzeo u potpunosti pitanje odnosa Beograda i Prištine i taksi", rekla je Brnabić novinarima u Londonu.

Premijerka je rekla da će Palmer razgovarati i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, tokom predsednikove posete Vašingtonu, kao i da će se ona sama sa njim videti još jednom, na samitu u Delfiju, te da očekuje da će Palmer uskoro posetiti Beograd.

Brnabić je naglasila da je zaključak razgovora da je regionalna stabilnost apsolutno najvažnija tema, i politički i ekonomski.

Ilustracija foto: AP/Amel Emrić

"Tu se mi slažemo sa SAD. Ne slažemo se po našim pogledima na neke stvari, šta je uzrok, a šta posledica nekih trenutnih nestabilnsoti u regionu, ali svakako ostaje da razgovaramo o tome", rekla je Brnabić.

Premijerka je ponovila da je Srbiji u interesu regionalna stabilnost, koja je jedna od najvažnijih stavri, pored evropskih integracija.

"Kada me Palmer pita šta govorimo Miloradu Dodiku kada se vidimo, ja mu odgovorim da je to apsolutni isto ono što govorimo kada razgovaramo o tim temama u javnosti ili na skupovima poput današnjeg", istakla je Brnabić.

Podsetila je da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, ali ne krije da ima posebne veze sa Republikom Srpskom, što je, kaže, naše pravo i obaveza.

"Ali, kada govorimo o BiH, i RS, važno je da podržavamo regionalnu stabilnost. O tome razgovaramo i sa Dodikom, i tu ne postoje tajne. Imamo posebne odnose sa RS, to je naše pravo i želje, a to nikako ne ugrožava BiH, već upravo suprotno. To u BiH treba da gledaju kao ruku pruženu BiH", rekla je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir