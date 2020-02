VUČIĆ U JUTARNJEM DNEVNIKU: Izbore raspisujemo 4. marta! O taksama, Kurtiju, Milu i Vašingtonu NAJVAŽNIJA TEMA KOSOVO

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je gostujući u Jutarnjem dnevniku javnog servisa govorio o taksama i Aljbinu Kurtiju uoči današnjeg puta u Vašington za koji je juče u Gornjem Milanovcu rekao da se nada da će biti za dobro Srbije.

Vučić će u Vašingtonu govoriti na skupu Američko-izraelskog komiteta za javne poslove koji ima izuzetan uticaj u svetu, a na tom skupu biće 18.000 učesnika.

- To je velika čast za Srbiju. Da znate koliko su trudna neki ulagali da na taj skup dođe Tači, ali... Tamo će biti svi, posebno koji o nama odlučuju... potpredsednik SAD Majkl Pens s kojim ću se i sresti, zatim austrijski kancelar Sebastijan Kurc... srešću se i sa Pompeom, Grenelom i sa Palmerom, ići ću i u Pentagon. Kosovo će biti najvažnija tema - rekao je Vučić. U tom komitetu je dve trećine članova američkog kongresa.

"Raspisujemo izbore 4. marta" Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će parlamentarne izbore raspisati 4. marta, po povratku iz Vašingtona. - Duga će biti kampanja, više od 50 dana. Svi imaju vremena da se spreme. Kada su duge kampanje, potrebno je ne juriti, jer ne možete da dostignete vrhunac kampanje, ako ne napravite najbolju taktiku, ali svi će imati dovoljno vremena da predstave svoje programe, rekao je Vučić i istakao da se nada da će lista koju će sam voditi ostvariti dobar rezultat. - Pozivam ljude na jedinstvo, na zajedničku borbu za dalji napredak Srbije i očuvanje mira. Da na sve izazove sa kojima se suočavammo, odgovorimo jedinstveno, rekao je Vučić.

"Videću se sa svima, posebno onima koji odlučuju o nama u SAD. Imaću I posebne bilateralne susrete, to je sasvim izvesno. U ponedeljak se sastajem sa šefom američke diplomatije Majkom Pompeom, zatim sa a savetnikom za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Robertom O'Brajanom, kao I sa američkim izaslanikom Metjuom Palmerom, Grenelom,i austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom... ", rekao je Vučić.

Vučić je kazao da je pozvan od strane Američko-jevrejskog komiteta za upravne poslove (AIPAC), da predstavlja Srbiju.

- To nisam dobio zato što se zovem ili prezivam nekako. To sam dobio jer smo usvojili važne deklaracije o antisemitizmu I hlokaustu. Mnogo toga smo napravili. Poziv je rezultat svega onoga što smo uradili I poziv je velika čast za nas, rekao je on. Vučić je ukazao da su mnogi poznati kongresmeni, koji su albanski lobisti, uložili veliki trud I napore da na skupu učestvuje i Hašim Tači, a to što nisu uspeli pokazuje kolika je čast poziv za učešće za našu zemlju.

O taksama i Kurtiju

Na pitanje kako je moguće da je EU tako brzo reagovala i pohvalila Kurtijevu "odluku" da na neko vreme ukine takse Srbiji dok je Amerika nezadovoljna i ćuti, Vučić je odgovorio da je očigledno da je to dogovoreno preko posrednika kako bi Kurti bio pohvaljen jer EU u njemu vidi svog saveznika. Vučić je rekao da smo izgubili poziciju za svoju robu i 500 miliona evra i da sad šta? "Treba da vrištimo od sreće što ste ukinuli takse za ono što vama odgovara... za sirovine jer se bune albanski biznismeni kojima su potrebne jeftinije sirovine, a da za gotovu robu ostanu takse...

O Milu

- To je neistinito i ja znam da on zna da je to neistinito, ali ako vam je tako lakše... - rekao je Vučić odgovarajući na tezu Đukanovića iz intervjua Rojtersu da je sve što se događa u Crnoj Gori implementacija velikosrpskog projekta.

- Amerikanci će uvek biti protiv SPC jer misle da Ruska pravoslavna crkva ima značajan uticaj na našu crkvu a što se tiče Evropljana oni će da se prave nevešti - dodao je Vučić naglasivši da mi ne tražimo nikakvu veliku Srbiju nego jedino da Srbi imaju pravo koja su zagarantovana svim drugim nacijama.

Šta očekuje da čuje u Vašingtonu o BiH i RS?

- Očekujem da čujem da je Milorad Dodik kriv za sve a da je Republika Srpska teg oko vrata svima - rekao je Vučić i dodao: A od mene će čuti drugačije stvari - da je RS ustavna kategorija BiH i da je to bio uslov za uspostavljanje mira u BiH. Od mene će čuti da je pristrasno kad optužujete samo jednu stranu a ne ne želite da čujete šta je neko stavio u svoje dugoročne ciljeve i pravite se da to ne vidite zarad svojih kratkoročnih ciljeva - dodao je predsednik.

On je jutros pozvao sve građane na jedinstvo i to ne samo protiv virusa, nego i kad je reč o migrantskoj krizi, a pre svega da sačuvamo mir i stabilnost.

Kad je reč o koroni, Vučić je rekao da smo spremni i da do danas nemamo nikog zaraženog, a kad je reč o migrantima pozvao je građane da pokažu solidarnost, poštovanje, gostoljubivost, ali da nećemo dozvoliti da neko od Srbije napravi parking za svoje ratne ili mirnodopske ekonomske igre. Predsednik je dodao i da će Srbija sačuvati pre svega svoje nacionalne i državne interese.

