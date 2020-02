VUČIĆ O ŠIDU I KORONI: Neko se zavitlava! Zovu, kažu da su bili u Italiji, mi pošaljemo ljude u skafanderima, oni odu?!

"Hvala vam što ste uvek dobro razumeli u kakvoj situaciji se država nalazila. Pred nama je još mnogo izazova u budućnosti. Uz vašu podršku i poverenje uveren sam da možemo da odolimo svim izazovima i pritiscima. Ono što mogu da vam obećam to je da ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu kojom ćemo da spojimo centar Milanovaca sa auto-putem, takođe uradićemo kanalizaciju i u Takovu, Rudniku, Vraćevšnici, Pranjanima da te divne delove infrastrukturno uredimo i uradićemo još dve škole. Hvala na ogromnom poverenju i podršci. Živelo Takovo, živeo Milanovac, živela Srbija."

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 28, 2020 at 4:40am PST