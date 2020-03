PREDSEDNIK U RADNOJ POSETI AMERICI: Vučić na skupu sa 20.000 najmoćnijih ljudi sveta!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti SAD, gde učestvuje na godišnjoj konferenciji Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC). On se obraća na skupu koji okuplja oko 20.000 učesnika, među kojima su i najuticajniji ljudi američke i svetske politike.

Tokom boravka u Vašingtonu sastaće se sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, a programom posete predviđen je i niz bilateralnih susreta sa drugim visokim zvaničnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Brojni sastanci

Predsednik se juče najpre sastao sa američkim izaslanikom SAD za zapadni Balkan Metjuom Palmerom, a očekuju ga i sastanci sa savetnikom za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Robertom O‘Brajanom, kao i sa specijalnim izaslanikom SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom. Dominantna tema razgovora u Vašingtonu, istakao je Vučić uoči puta, biće Kosovo, a razgovaraće se i o bilaterarnim odnosima i ekonomskoj saradnji dve zemlje.

Priština nepouzdana

Bivši šef jugoslovenske diplomatije Živadin Jovanović ocenjuje da je ovo odlična prilika da se na što višem nivou u Vašingtonu izloži stav o tome da je Srbija za mirno, pravedno i održivo rešenje za KiM, a sve u skladu sa međunarodnim pravom i Rezolucijom SB UN 1244.

- Celom svetu je jasno da je Priština nepouzdan saveznik i da ne poštuje osnovne principe slobodne trgovine, zato je njima i izostao poziv na konferenciju. SAD, bez obzira na svoje geopolitičke interese, ne mogu mirno da posmatraju kako kriminalna tvorevina u Prištini nanosi štetu američkim interesima. Amerika je konačno shvatila da Priština nije pouzdan oslonac i to više neće tolerisati - navodi Jovanović.

Bez Tačija

Inače, Američko-izraelski komitet za javne poslove (AIPAC) jedna je od najmoćnijih izraelskih lobi grupa. Poziv za učešće na njihovom skupu je, kako je rekao Vučić, velika čast, kao i rezultat svega onoga što je Srbija dosad uradila. Zanimljivo je da su određeni krugovi u Americi lobirali da skupu prisustvuje i kosovski predsednik Hašim Tači, ali u tome nisu uspeli, pa on nije dobio poziv.

POTVRDA USPONA ODNOSA

Diplomata Zoran Milivojević smatra da je ovaj skup značajan zbog američko-srpskih odnosa, jer će se Vučić sresti sa političkim i državnim vrhom SAD, što je prilika za potvrdu uspona odnosa Srbije i SAD:

- Posebno u ovom trenutku to je od presudne važnosti za Srbiju. Biće prilika da od američke strane čujemo kakvi su im planovi za rešavanje pitanja KiM, nakon poruka koje smo dobili u poslednje vreme da treba da dođe do sporazuma. To je nešto što će ovom prilikom biti razrešeno i imaćemo jasniju situaciju. To je i prilika da predsednik Vučić iznese naše stavove i argumente.