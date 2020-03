UŽIVO IZ VLADE SRBIJE: Danas nam je najteži dan, izgubili smo prvi ljudski život, PREMINUO MUŠKARAC IZ KIKINDE

Na današnjoj redovnoj konferenciji za javnost koja je počela u 18 časova, izneseni su najnoviji podaci o broju zaraženih u Srbiji.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić objavila je da je dana preminula prv žrtva kornavirusa u Srbiji, a reč je o 55-godišnjem muškarcu iz Kikinde.

- Zahvaljujem se svima koji su se borili za život ovog čoveka, i učinićemo sve da bi sačuvali svaki život, uključujući i restriktivne mere. Ovaj Kikinđanin j eimao i druge brojne zdravstvene probleme, ali je danas ovo bila najveća, najgrublja opomena koliko je teška borba sa kojom se suočavamo i koliko su teški izazovi. Oni su pre svega pred zdravstvom, a svi mi ovde, svim pojedincima, bez obzira ko, imamo obavezu da poštujemo sve što kažu profesionalci i to je jedina šansa da ima damo mogućnost da se bore i da zajedno pobedimo, rekla je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Ona je navela da prema najnovijim informacijama od 18 časova, do danas u Srbiji je registrovano 135 novih slučajeva koronavirusa.

- Na respiratorima imamo osam građana koji se bore za život, 64 je u kućama. Na svima nama je odgovornost, tako što ćemo izlaziti što je manje moguće, poštovati sve mere koje je donela Vlada, da bi imali što manje žrtava i da bi dali šanse zdravstvu.

- Iz ovog razloga, od sutra od 20 časova prestaje javni prevoz na čitavoj teritoriji zemlje. Od nedelje u 20 časova, zatvaramo restorane, kafiće, tržne centre. U ovom trenutku opasnost je isuviše velika da bi razmišljali o materijanim pitanjima. Sutra od 19 časova zahvaljujući aganžmanu predsednika Vučića, očekujemo veliku isporuku iz Kine, naš avion se sutra uveče vraća sa velikim brojem opreme, a takođe i eksperata koji su se u Kini borili sa koronavirusom. Očekujemo da se naš najveći avion bar jednom vrati i donese još opreme i eksperat.

- Molim poslodavce da imaju maksimalno razumevanje za radnike, i da im omoguće da rede od kuće, a oni koji ne mogu, nek se jave Privrednoj komori rado organizovanja prvoza. Niko neće propasti za nekoliko nedelja, budimo solidarni, razmišljamo najpre o ljudima, ne samo o onima koji su bolesni nego i onima koji su zdravi.

- Verujem da ova zemlja može biti još više disciplinovana. Borba će biti teška, i bez prevelikog patetisanja, ljudi, molim vas, ostanije kućama, brinite o sebi, imajte odgovornosti prema vašim komšijama, porodicama, zdravstvu, da lekari zaista mogu da se posvete pacijentima koji će u narednom preriodu dolaziti u sve većem broju. SAd ima sve više testiranja jer ima više ljudi sa simptomima. Testove sada mogu da obavljaju i laboratorije u KC Srbije KC Vojvodine.

- Ja vas molim, zaista od svakog pojedinca zavisi. Danas u Italiji ima 627 mrtvih. Ima 6.000 novih zaraženih. Ako Srbija ne bude slušala šta kaže struka, biće i ovde isto. Danas smo ponovo mogli da vidimo pune kafiće. U Italiji se ljudi i dalje ne pridržavaju svih apela, idu ulicom, druže se i ovo je rezultat. Njihov zdravstvo jednostavno ne može više da se bavi pacijentima. Ako mi ne smanjimo u danima pred nama pritisak na naše zdravstvo, ono neće moći sa tim da se izbore, bez obzira koliko imamo opreme i testova.

- Žao mi je što moram da saopštim ove vesti. Još jednom saučešće i veliko hvala za lekare koji su do poslednjeg trenutka pokušali da sačuvaju ovaj život, rekla je na kraju Ana Brnabić.

MInistar zdravlja zlatiobr Lončar je naglasio da je većina sistema zdravstvenog angažovana oko koronavirusa.

- Ne želimo da zapostavimo druge pacijente, napravljen je dogovor sa domovima zdravlja da se veći deo njihovih kapaciteta koristi za sve one kojima treba pomoć, a da ima odvojene delove za građane sa raspiratornim tegobama. Domovi zdravlja su uveli minimum desetak telefonskih linija, da ljudi mogu da se informišu, dođu do izabranoig lekara. Stanje će se menjati iz dana u dan, na osnovu zahteva koji budu postojali.

- Moram svima da kažem da je krajnje neozbiljno da bi neko za vreme policijskog časa zaustavio trudnicu i da joj kaže da ne može. Zamolio bih da se ljudi ne igraju, situacija je voma ozbiljna. Zdravstveni sistem je posvećen pacijentima bukvalno po ceo dan i celu noć. Molio bih sve da to imaju u vidu. Oni imaju toliko posla, zato što neko ne želi da se ponaša shodno situaciji. Draga gospodo, ovaj virus ne može da se prenese na daljinu ili neki drugi način. Prenosi se kontaktom, kada se vidite sa nekim. Tako da to zavisi od nas lično, sutra niko ne može da vam bude kriv. Svaki sistemi ma svoje granice dokle može da podnese. Ako nekom nije dovoljno da vidi slike iz okruženja, o ako ne može da se dozove pameti, i ne radi neke stvari koje direktno dovode do prenosa virusa ili zaraze, morate da znate da ovaj sistem to ne može da izdrži. Ne samo naš, mnogo veći sistemi to ne mogu. Juće na kriznom štabu, nijedan član štaba nije bio protiv toga da se uvedu najstrožije mere. da se psreči ono što još uvek može da se spreči. Što se tiče struke, apsolutna podrška svima da se ide sa najozbiljnijim merama. Još jednom pozivam na jednistvo, da uradimo sve što možemo, rekao je na kraju ministar Lončar.

