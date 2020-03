UŽIVO VUČIĆ: 171 zaraženih, najgori dan! Od sutra POLICIJSKI ČAS OD 17h! Ostanite kućama, u toku je BORBA ZA ŽIVOTE

Pratite uživo na Kurir.rs obraćanje Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, o svim novim informacijama o stanju epidemije korona virusa u Srbiji.

NAJBITNIJE IZ OBRAĆANJA PREDSEDNIKA

Policijski čas sutra od 17h do 5h

Ukupno zaraženih 171

Vučić: Ovo je najteži dan za Srbiju! Ovo je borba za živote!

"Razumite težinu i ozbiljnost situacije, niko ovo ne radi jer to voli. Ne želimo italijanski scenario" - poručio predsednik na konferenciji za novinare.

"Od sutra nema parkova, nema ničeg!"

Vučić je rekao da će broj zaraženih biti svaki dan sve veći i veći, ukoliko građani Srbije ne promene svoje ponašanje.

"Ostanite 15 dana kod kuće, da spasimo Srbiju!"

"Narode, sutra još teže mere! Sedite kod kuće, spasite živote!"

Predaja nikad nije bila opcija, borićemo se i pobedićemo!

- Dame i gospodo novinari, danas je najteži dan za Srbiju! Imamo ukupno 171, danas 36 novih zaraženih! 22 slučajeva otkriveno popodne!

- Predložiću nove mere Vladi, policijski sat da počinje od 17h!

- Šta je to što treba da uradim da bi nas poslušali! Da li razumete šta se dešava? Ko Boga vas molim, ne radim ovo zbog politike, već da zaštitimo živote! Ako ne bude dovoljno do 17, biće do 13! Biće 24 sata! I ne interesuje me šta ćete da mi kažete! U toku je borba za vaše živote!

- U Italiji 793 mrtvih danas! Ljudi, je li hoćete to? Ovo je rekord posle Drugog svetskog rata!

- Veliki je dan za nas danas jer stiže kineska pomoć!

foto: Screenshot Tanjug

- Napravili smo veliki broj oko respiratora!

- Od mene danas 5,6 evropskih lidera traži da im damo respiratore. Ja bih dao, ali nemam, već tražimo da pomognemo našem narodu i našim građanima.

- Od ponedeljka nameštamo 3.000 kreveta na Sajmu, i još 5.000 kreveta širom Srbije, da nam ne bi došao italijanski scenario! Molim ljude da se ponašaju disciplinovano!

- Ne jurite ljudi, ne hrlite da se zarazite, da budete zaraženi!

- Organizujemo od ponedeljka prevoz kvasca, 70-procentnog alkohola, maski... Još nam nedostaje respiratora, ja nikad nisam zadovoljan!

- Mnogi se smeju, govore loše o našim lekarima, i o Nestoroviću... Kad pogledate i naša prva žrtva, imao je brojne bolesti... Imamo baku od 92 godine na respiratoru... Imamo jednog kome je amputirana noga... Strašna je borba za ove ljude! Molim vas da razumete! Od sutra nema parkova, nema ničeg!

- Penzioneri, nemojte da izlazite ako nema potrebe! Nemojte da izlazite šetnje radi!

"U četvrtak ćemo imati 15.000.000 maski, podelićemo sve! Sve u narod" - kazao je predsednik.

foto: Screenshot Tanjug

Organizovana smo i ozbiljna država, i tako ćemo nastaviti da se ponašamo, poručio je Vučić.

- U Srbiju je 318.000 ljudi ušlo od 5.marta. Neki od njih su direktno znali da su zaraženi i došli da se leče kod Stevanovića, jer je tu džabe! - kazao je on.

- Dobrodošli braćo i sestre, dobrodošli u svoju Srbiju, onog koga možemo da izlečimo ćemo izlečiti, samo vas molim da ostanete u svojim kućama!

- Dajte da probamo 15 dana da sedimo kući da budemo disciplinovani! Dajte potomci junaka sa Košara, Neretve, sa Košara, budite hrabri da sedite kod kuće, da bismo Srbiju spasili!

- Hrvatska je imala 78 zaraženih u jednom danu, sutra nas to čeka!

- Nećemo smanjivati penzije, plate u javnom sektoru! Apel privatnicima: ne otpuštajte ljude!

- Bićemo spremni za italijanski, za najgori scenario - zaključio je Vučić.

