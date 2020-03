TRAMPOV SPECIJALAC O KOSOVSKOJ VLASTI: Ne dajemo pare za propale investicije, takse bi trebalo da se odmah ukinu

Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ističe da su SAD spremne da sarađuju sa svakom kosovskom vladom koja će odmah da ukine takse ili će u suprotnom podrška SAD izostati.

Od nove vlade, koja dolazi nakon pada premijera Aljbina Kurtija, očekuje hitno ukidanje taksa.

Grenel je u intervjuu za prištinsku T7 rekao i da nema nikakvog plana za rešenje kosovskog pitanja koji bi podrazumevao razmenu teritorija, da su SAD to više puta ponovile, ali, kako kaže, uvek ima onih koji to ne žele da čuju. Izričit je da SAD ne žele da garantuju pomoć Prištini dok se druga strana oglušuje o zahtev da ukine takse.

Velika šteta

- Čvrsto verujemo da taksa nanosi štetu kosovskim građanima i ta mera bi nedvosmisleno trebalo da bude odmah ukinuta - rekao je Grenel i istakao da SAD žele da budu sigurne da svoj novac ne troše uzalud u propale investicije.

- Svi su nam pre izbora obećali da se obavezuju da će ukinuti takse - izričit je Grenel.

foto: EPA/Yuri Gripas / POOL

On ističe da administracija Donalda Trampa pokušava da pomogne procesu dijaloga i zato su, kako kaže, odlučili da politiku prepuste političarima, a da se na ekonomskom planu krene s podsticajima koji će stvoriti takvu poslovnu klimu u kojoj bi mladi imali posao.

Upitan da li se i kosovski premijer Aljbin Kurti obavezao da ukine takse, Grenel odgovara potvrdno.

- Sto odsto da. Pogledao me je direktno u oči i rekao da će ukinuti taksu - kazao je Grenel.

Nema tajni

Na pitanje zašto misli da je Kurti lagao, američki diplomata kaže da ne želi da se bavi politikom i da će, kako je naveo, SAD raditi sa bilo kojom vladom koja hoće da ukine takse.

Grenel negira da postoji bilo kakav tajni plan za rešenje pitanja Kosova koji podrazumeva razmenu teritorija, o čemu je Kurti više puta govorio i na sednici parlamenta na kojoj je izglasano nepoverenje njegovoj vladi:

- Nikada. Nikada to nije postavljeno kao pitanje u mom prisustvu i, kao što rekoh, to nije nešto što sam video ili da se o tome pričalo. Dozvolite mi da budem vrlo jasan. Ovo sam rekao i ranije. To smo rekli na Tviteru, objavili smo izjave za medije, kada su oni tražili.

Kurti se pere NISAM OBEĆAO Odlazeći premijer prištinske vlade Aljbin Kurti tvrdi da nikada Grenelu nije rekao da će ukinuti takse na proizvode iz centralne Srbije i BiH bez recipročnih mera. Kurti je tako reagovao na Grenelove reči da ga je „odlazeći kosovski premijer direktno pogledao u oči i rekao da će ukinuti takse“.

Kurir.rs/Ekipa Kurira/Foto: Zorana Jevtić, EPA/Valdrin Xhemaj

Kurir