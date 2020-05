VUČIĆ U ĆIRILICI O DEMONSTRACIJAMA ISPRED PREDSEDNIŠTVA: Uvek se radujem protestima, nijedna uvreda nije vredna suza

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras od 21 sat gostuje u specijalnoj emisiji "Ćirilica" na televiziji "Happy".

- Sačekao sam da se završi protest pa da dođem. Neki su pozvali na veliko protestno okupljanje protiv mene kao predsednika zbog mera koje smo uvodili, kao da nismo štitili zdravlje ljudi. Uvek se radujem demonstracijama i protestima, jer kroz njih pronađete šta je to što ljudi vide da niste dobro uradili i što morate da popravite, a nekad baš i ne razumete smisao svega. Jedino što me je zabrinulo jeste da nisu poštovali naše lekare. U demokratiji ćete imati one koji će se suportstavljati onom koji vlada, ali to nije odgovorno i ozbiljno ako kršite preporuke lekara. Ovde smo sami u studiju, poštujemo mere, rekao je Vučić.

foto: screenshot Happy TV

O pretnjama ubistvom?

- Interesantno je, nije problem u tom koji je to napisao, jasno je da sa njim nešto nije u redu, ali je gore kada čitate one koji mu pišu da to skine da to ne ljudi ne bi videli. Sve je to deo svakodnevice, deo života, ne mislim da je bilo koja uvreda koju sam čuo vredna bilo čijih suza. Moj posao kao predsednika je da radim za građane. Želim da brinem za našu decu, njihovu budućnost, da imaju šta da rade, za mlade... Obično sam fasciniran marljivim i posvećenim ljudima, a vikom i uvredama nisam nikad, kaže Vučić.

Lupanje u šerpe?

- To je bilo nešto divno, nešto najlepše što možemo da uradimo zajedno u tim momentima. Aplauz za one koji nisu videli svoje po 40, 50 dana, koji su radili za tuđe živote. Neko je u jednom momentu rešio da to iskoristi politički, da iskoriste bes ljudi koji raste kada epidemija opada... Sačuvali smo ljude, nikad zbog toga nismo slavili. Na skroman način smo prihvatili odlične rezultate i nismo trčali počasne krugove. Znamo da nas čeka još mnogo teških stvari, sačuvali smo u velikoj meri naše roditelje, naše stare. Tuga je za ovih 206 ljudi koje nismo sačuvali, tu su ljudi iz svakodnevnog života. Bolest ne bira, ali, najugroženiji su bili stariji na koje deluje užasno. Videli ste šta je učinjeno u Nišu, kaže Vučić

foto: screenshot Happy TV

Podrška iz inostranstva govori nešto i o nama samima.

- Ponosan sam na podršku iz svih zemalja koji su slali testove, maske, opremu... Kina, Amerika, Evropska unija. Sa svih strana je Srbija uspela da privuče pomoć. To govori nešto o našoj politici i položaju. Dobra operativnost i efikasnost. Da li smo u svakom trenutku sve izmerili... Ispravljali smo u hodu, slušali lekare i tako smo delovali. Ti ljudi su fer i rekli su ono što smo tražili, to je država poštovala. Mislim da je važno da se pripremimo za budućnost i mogući povratak virusa ili nekog drugog. Sad znamo šta znači zdravstveni sistem, kaže Vučić.

- Sad znamo šta znači zdravstveni sistem. KBC Dragiša Mišović koji je bio srce sistema, obnovili smo ga, Infektivnu smo otvorili 20 dana pre COVID-19, niški KC izgradili, obnovili Zemunsku, Zvezdaru... Sve smo uspeli da uradimo u poslednjih pet godina. Takođe, brzo smo rešili VMC Karaburmu, KC Novi Sad koji izgleda kao spejs šatl.

- Svi su divni, Goran, Kon, Darija, Ivana... Divni ljudi, nemam šta da kažem, o Srđi Jankoviću takođe da ne pričam. Naši direktori bolnica, izuzetni. Obavili su ogroman posao u svim bolnicama, lekarkama na pulmologiji... Šta da kažete za doktora Lazića? Pitajte Stevanovića koji je sa njima? On bi verovatno rekao da niko ne izlazi iz kuće još mesec dana. Ali razumeju da zemlja mora da živi.

Godinu dana do povratka na pravi put

- Za sve smo se brzo snašli, pokazali sjajne rezultate. Ljudi mogu da budu zadovoljni svojom državom. Uvek ste nečim nezadovoljni, ima stvari koje bismo promenili, ali da li smo dobro funkcionisali - mislim da da. Pred nama je najveći zadatak, kako da podignemo ekonomiju. Šteta je ogromna, u milijardama evra. Trebaće nam godinu dana da se sve potpuno vrati. Važno je da ne postupimo kao 2008. i 2009. godine, te posledice su bile katastrofalne, izgubili smo oko 400.000 ljudi u privatnom sektoru zbog bahatog ponašanja. Danas moramo da uzmemo iskustva iz 2014. godine, tada je ekonomija prelomljena, a to nisu ljudi osećali do 2017. i 2018. Ova godina, biće nam potrebno mnogo rada i truda, i srećan sam što se vratilo dodatnih 9365 radnika, saopštila je Privredna komora. Niko neće ugrožavati prava radnika.

foto: screenshot Happy TV

Pare neće padati sa neba

- Od presudnog značaja je da nastavimo žestoko da radimo, jer pare sa neba neće padati, da nastavimo da dovodimo investitore, jer će mnogi iz sveta tražiti smanjenje troškova, neće moći da izdrže. Posebno nemačka ekonomija da se podigne, tu ćemo imati plus... To su naši najveći izvoznici. Podizanje svetske ekonomije, američke, evropske... Mi smo deo te ekonomije. Čak 67 posto naše trgovinske razmene je sa EU. Ne pričam o ljubavi ili čemu drugom... A 13 odsto razmene je sa Nemačkom.

(Kurir.rs)

Kurir