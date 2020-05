STEFANOVIĆ ZA KURIR: Đilas i Obradović pokazali da su spremni da ugroze zdravlje ljudi! Njima nisu sva deca ista

Oni su sinoć organizovali nezakoniti protest na Andrićevom vencu, a Obradović je čak pokušao na silu da uđe u zgradu Predsedništva u čemu ga je sprečilo obezbeđenje.

"Jedina ozbiljna poruka koju su Đilas, Obradović i ostali poslali sa sinoćnjeg skupa jeste - spremni smo da ugrozimo zdravlje ljudi po svaku cenu. Sve ostalo je tragikomedija koju smo već više puta gledali", rekao je Nebojša Stefanović za Kurir i dodao:

"U sinoćnoj reprizi zaplet smo videli jedino u 'nadmetanju' sa ogradom malo većom od jednog metra, koju su jurišnim pohodom uspeli da savladaju i preskoče. Ne tako brojnoj publici, nažalost, nisu mogli da se pridruže pojedini kumovi, šuraci i partijski saborci režisera i glavnih glumaca. Iako su bili opravdano sprečeni da dođu, verujem da su im nedostajali. Oni su nedostajali, ali zato nisu pogrdne poruke na račun predsednika Vučića i to iste ili čak i gore od poruke zbog koje je Đilas pre nekoliko dana plakao. Ali njih nije briga za Vučićevu decu, jer očigledno nisu sva deca ista. Oni malobrojni koji su kupili karte i očekivali neku bolju predstavu verujem da su otišli razočarani, jer nisu čuli nijednu poruku za građane i šta im to oni nude. Ali to nije ni bilo za očekivati, jer oni već godinama ne nude bilo kakvu politiku, već samo nasilje i loše performanse. Zaslepljeni željom da se što pre dočepaju fotelja, zaboravili su sve drugo, pre svega građane".

