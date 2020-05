NEREDI OPOZICIJE U BEOGRADU! BOŠKO DIVLJAK: Nasilno pokušao upad sa ruljom u predsedništvo

Do vlasti želi silom... Boško Obradović ispred Predsedništva, Foto: Kurir, ATA images

Nakon divljanja u Skupštini Srbije i rušenja srpske zastave, lider Dveri Boško Obradović otišao je korak dalje i pozvao na nasilno rušenje vlasti! Čak je od BIA, vojske i MUP zatražio da otkažu poslušnost i pridruže mu se!

Obradović je poručio da će se, ako izbori zakazani za 21. jun ne budu pomereni na jesen, nastaviti s nizom pojedinačnih činova pobune i otpora koji će se preneti na ulice i da neće stati dok ova vlast ne ode.

- Ako oni i dalje insistiraju na nastavku lažnog izbornog procesa odmah po okončanju vanrednog stanja i ne žele da omoguće slobodne i poštene izbore u novom terminu do kraja godine, onda odmah moraju biti zaustavljeni u daljem širenju diktature i smenjeni na ulici. Apelujem i na časne ljude, profesionalce i patriote u BIA, MUP i Vojsci Srbije da zaustave sve ovo pre nego što bude kasno - rekao je Obradović za Nin.

Krivična prijava

Stigla je ekspresna reakcija ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji je za Kurir poručio da će to ministarstvo podneti još jednu krivičnu prijavu protiv Obradovića, i to zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

- U kojem je to pravnom sistemu moguće pozvati na nasilje i puč, a za to ne biti krivično gonjen i gde to poziv na pobunu ne zaslužuje postupanje? Činjenica da Obradovića niko ne sluša i ne shvata ozbiljno nije oslobađajuća okolnost. Njegovo vidno nervno rastrojstvo i neuračunljivost mora tek biti dokazano u krivičnom postupku i ne može unapred biti razlog za odustajanje od krivičnog gonjenja - istakao je Vulin.

Po zakonu

Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da policijski službenici postupaju baš onako kako zakon predviđa, a da je to što bi Dragan Đilas voleo da on upravlja sudovima i tužilaštvom druga stvar.

- Videli smo svi kako je to izgledalo u vremenu kada je vršio vlast i siguran sam da se takvo vreme u kome su političari i tajkuni odlučivali ko je kriv, a ko nevin više nikada neće vratiti u Srbiju. Policija Srbije biće uvek lojalna svom narodu, baš onako kako je to pokazala i u ovom vanrednom stanju, ali i u svim drugim prilikama - rekao je ministar.

Suprotno zakonu, skup imao više od 50 ljudi PREKRŠILI I MERU OKUPLJANJA Najnovije mere Vlade Srbije, donete posle ukidanja vanrednog stanja, zabranjuju okupljanje više od 50 ljudi, a svaki skup treba da se prijavi pet dana unapred.Organizatori protesta ispred Predsedništva oglušili su se o ovu meru donetu zbog suzbijanja pandemije.

Dejan Vuk Stanković ZBOG BOŠKA JE LAKO ODUSTATI OD OPOZICIJE foto: Medija Centar Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir poručuje da su poziv na nasilje i provokacije protiv službi bezbednosti skandal. - Ali u slučaju Boška Obradovića su više izraz želje da bude u centru pažnje i sebe učini liderom opozicije. Niko to ne uzima ozbiljno kao političku poruku, štaviše. On nameće verbalnu agresiju kao znak raspoznavanja opozicije, pokušaje incidenata kao političku praksu, što omogućava jednostavne odgovore i laka pobijanja. Istovremeno, ako je Obradović slika i prilika opozicije, onda je lako odustati od opozicije jer on ne nudi ništa osim manipulacije ozlojeđenošću i besom, što nije dovoljno da bi bio ozbiljan politički takmac.

