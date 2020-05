POPOVIĆ IVKOVIĆ: Svi koji imaju veze sa Đilasom upleteni u poslove sa drogom

"Neverovatno je kako su svi koji imaju veze sa Draganom Đilasom upleteni u poslove sa drogom i još neverovatnije kako Draganu Đilasu to ni najmanje ne smeta. Baš naprotiv. U Srbiji kakvu Dragan Đilas želi normalno bi bilo da se političari brinu da narko-dileri ne ostanu gladni i organizuju istovremeno linč policajca koji se drznu da ih uhapse. Baš tako se ponašao Dragan Đilas kada mu je uhapšen šurak Milan Dabović sa 2,4 kilograma kokaina izuzetne čistoće. Dovozio mu je hranu u zatvor. Zbog ovog narko-dilera osuđenog na šest godina zatvora i danas Dragan Đilas linčuje u javnosti policajca Gorana Papića, koji ga je uhapsio.

Narodu u Srbiji ne objašnjava ni kako to da mu je jedan od najbližih stranačkih saradnika u Kuršumliji Milutin Bakić uhapšen jer je usred vanrednog stanja švercovao u kamionu 66 kilograma marihuane. Hvalio se Đilas da mu je to jedan od najvrednijih stranačkih odbora.

Nije Đilas objasnio ni bliskost Marinike Tepić sa Novakom Filipovićem, niti njegov angažman u svojoj stranci, kada je Filipović uhapšen zbog narkotika. Ne, naprotiv. I danas se oglašava samo da bi pokušao da skrene pažnju sa suštine.

Protiv Novaka Filipović se naravno i dalje vodi postupak zbog narkotika. I to ne menja činjenica da je u javnost isplivalo da je po Marinikinom nalogu trebalo da iseljava novinare iz njihovih gradova, jer joj se nije sviđalo šta pišu. Dobro je i da Srbija čuje da je to za Đilasa hrabrost. Baš kao što je hrabro jurišao sa saborcem iz Dveri Urošem Savićem na zgradu RTS-a i njihove novinare prošle godine, a gle čuda i on je sada uhapšen opet u vezi sa drogom.

Da li nam Dragan Đilas i saborci borbu protiv narko-dilera ne mogu oprostiti? Jasno je narodu u Srbiji da je to razlog vaših svakodnevnih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i časne pripadnike MUP-a. Ali predaja za nas nikada nije bila opcija, ne odustajemo od beskompromisne borbe protiv svih vidova kriminala.“

Kurir