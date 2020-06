IVICA DAČIĆ: Cilj nam je da omogućimo slobodno kretanje

Republika Srbija prošle godine proslavila je punih deset godina od trenutka kada su šengenske zemlje odobrile viznu liberalizaciju za naše građane.

I pored izazova koji su opterećivali odnose Srbije i Evropske unije, dana 7. decembra 2009. Evropska unija je deblokirala trgovinski sporazum sa Srbijom, a 19. decembra 2009, na hrišćansku slavu Sv. Nikola, šengenske zemlje odobrile su viznu liberalizaciju za naše građane.

Time je našim državljanima omogućeno slobodno kretanje u 25 evropskih zemalja, koje čine „šengenski prostor“ sa više od 400 miliona stanovnika i površinom od oko 4,3 miliona kvadratnih kilometara, kao i u još četiri zemlje koje primenjuju šengenska pravila uz mogućnost boravka 90 dana.

S novim biometrijskim pasošem Srbije omogućeno je, bez vize, putovati u gotovo sve zemlje EU osim Irske, ali i u četiri zemlje koje nisu članice EU, a koje su prihvatile i sprovode šengenska pravila o ukidanju granica.

Od tog dana viza našim građanima nije potrebna ni za Bugarsku, Rumuniju i Kipar, kasnije i Hrvatsku, koje su članice Evropske unije, ali još nisu deo šengenskog sporazuma. Kao najzaslužniji za slobodno kretanje naših državljana, ali i za rekordno kratak period za obavljanje posla i izdavanje 1,4 miliona biometrijskih pasoša, izdvojio se Ivica Dačić, koji je obavljao funkciju prvog potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Ivica Dačić je svojim angažmanom otvorio vrata Evropske unije, te je time dodatno približio Srbiju Evropskoj uniji i pomogao u uspostavljanju mostova i razvoju turizma, ali i u širenju mogućnosti kada su mladi u pitanju. Vrata koja je otvorio viznom liberalizacijom bila su vrata budućnosti i rasta, kako privrednog razvoja naše zemlje tako i njenog ugleda. Novi biometrijski pasoš postao je ulaznica za dostojanstvenu, ravnopravnu i cenjenu Srbiju, koja se iskrenim radom Ivice Dačića našla korak dalje na evropskom putu - za Srbiju jednaku u svetu. Svoj doprinos u okviru vizne politike, nastavljenim aktivnostima u cilju liberalizacije viznog režima zaključivanjem više bilateralnih sporazuma nastavio je obavljajući funkciju ministra spoljnih poslova.

Te tako, danas, zahvaljujući rezultatima rada Ivice Dačića, državljani Srbije mogu putovati bez unapred pribavljene vize u 134 zemlje sveta. Pasoš naše zemlje rangiran je na 40. mestu prema Henli pasport indeksu, a stremi se ka još boljem rezultatu. Srpski pasoš je u periodu od 2006. do 2016. bio među pet pasoša koji je najbrži rast ostvario na ovoj listi. Do uzdizanja ugleda Republike Srbije u svetu, ali i širenja mogućnosti, došlo je i stupanjem na snagu Sporazuma o ukidanju viza za građane Kine i Republike Srbije na obične putne isprave za boravak do 30 dana.

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić 15. januara 2017. učinio je da Srbija bude prva zemlja u regionu CIE koja je sklopila sporazum o ukidanju viznog režima sa Kinom. Tako je Srbija postala jedna od sedam država sveta koje imaju istovremeno bezvizni režim sa članicama šengena, Ruskom Federacijom i Kinom. Time je broj turista iz Kine višestruko uvećan, čime je turizam u Srbiji uzdignut na viši nivo.

U 2017. Srbiju je posetio 51.691 kineski turista (rast u odnosu na 2016. godinu od čak 180%) sa ostvarenih 94.845 noćenja (rast od 120%), Godine 2018. 102.351 kineski turista, što je za 98% više nego u 2017, a broj noćenja je bio 179.247 (rast od 89%). U 2019. godini ostvaren je 144.961 dolazak, što je za 41,6% više u odnosu na 2018. i 268.572 noćenja, što je rast od 49,8%. Ivica Dačić je na svom dugom putovanju zemaljsku kuglu obišao 30 puta, prešavši 1.389.611 km, čime je Srbiju odveo u svet i doveo svet u Srbiju. Njegov temeljni i iskreni rad i odlične diplomatske sposobnosti koje je kao šef diplomatije oformio doveli su do brojnih rezultata u vreme pandemije, ali i u normalizaciji nakon iste.

Dačić se pre dva dana sastao sa svojim kolegom iz MIP Severne Makedonije Nikolom Dimitrovim u Nišu kako bi razmotrili mogućnost otvaranja granice do kraja juna. Već juče je u svojoj poseti Atini ugovorio slobodno kretanje građana između dve države - direktno iz Atine saopšteno je da će naši građani moći od 15. juna, bez testiranja, da idu u Grčku na letovanje.

Ministar Dačić je zamolio ministra Dendijasa da i u Briselu zastupa stavove Srbije kako bi naši građani mogli od 1. jula da putuju bez ograničenja u zemlje članice EU, u u skladu s preporukama EK.

Kurir