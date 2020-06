VUČIĆ SE OBRATIO IZ MOSKVE: Moramo se spremiti za ono što dolazi! Čeka nas put za Brisel

- Imao sam više sastanaka sa liderima zemalja iz okruženja Rusije. Bili su to veoma dobri sastanci - kaže Vučić.

On je istakao da je bio najponosniji kada je video ešalon Vojske Srbije na Paradi pobede.

- To je jedna posebna vrsta ponosa kada vidite naše vojnike na takvoj jednoj paradi kojom se obeležava pobeda nad fašizmom i sećanje na stradale, a Srbi su jedan od najstradalnijih naroda na svetu - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se moramo pripremiti za ono što dolazi, za politički dijalog o Kosovu, drugi taklas korona virusa na jesen i ekonomiji, ali ističe da mu je u ovom trenutku prva briga pomoć građanima pogođenim poplavama.

- Čeka nas sada povratak za Beograd, pa put za Brisel, biće još važnih sastanaka i nastavak političkog dijaloga između Beograda i Prištine. Svakako će doći do razgovora između nas, istakao je Aleksandar Vučić.

Pitanje poplava

- Svakome ćemo pomoći i izričito ću tražiti od Vlade da reaguje, i moramo da se pripremamo za jesen za drugi talas korona virusa, to su stvari kojima treba da se bavimo, takođe, moramo da se bavimo ekonomskim pitanjima, zaključio je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je novinarima na kraju posete Moskvi da je i danas tokom pre podneva porazgovarao u više navrata sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, te da je poseta Moskvi bila važna, a emocije su ga savladale pred scenom srpske zastave i vojnika na Crvenom trgu.

Imao je, dodaje, i kratke bilateralne sastanke sa više lidera zemalja iz okruženja Rusije, što je, ističe, važna stvar za Srbiju.

Neverovatan osećaj, srpska zastava i vojnici na Crvenom trgu

"Imali smo u više navrata jutros kratke razgovore sa Putinom, raznih tema smo se dotakli. Svakog od nas je ispratio do automobila po završetku prijema u Kremlju.

Dobar je osećaj i posebno je velika stvar kad vidite da je u bilateralnu posetu primio samo predsednika Uzbekistana i mene, kao predsednika Srbije, a dobili smo u ruskim medijima mnogo veći prostor. To je čast za Srbiju, i hvala predsedniku Putinu", rekao je Vučić.

On je dodao da je pre podne imao kratke sastanke sa više lidera iz okruženja Rusije, koji su takođe boravili u Moskvi povodom Vojne parade.

"Važno je da razgovaramo o povećanju trgovinske razmene, o ekonomiji", dodao je predsednik.

Vučić je poručio da je važno i da se pokaže da čuvamo istinu o Drugom svetskom ratu i borbi protiv fašizma i da ćemo uvek pokazivati poštovanje za žrtve.

Ponovo je ukazao da je srpski narod jedan od najstradalnijih u tom ratu, te da je ponosan što je danas Garda Vojske Srbije učestvovala na Vojnoj paradi.

"Gardisti su bili sjajni. Neverovatan je osećak kada stojite na Crvenom trgu, a srpski vojnici marširaju. To što sam ustao i pokazao na srce, želeo sam da pokažem koliko volim srpsku zastavu, vojsku i Srbiju. To je poseban osećan", rekao je Vučić.

Vučić: Pričao sam sa Makronom, ali...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije ni potvrdio, niti demantovao informaciju da bi 17. jula mogao da bude održan sastanak u Parizu u vezi Kosova, ali očekuje skori nastavak političkog dijaloga u Briselu.

Upitan da prokomentariše informaciju iz prištinskih medija da će Emanunel Makron organizovati 17. jula samit Beogad - Priština i upitan da li je dobio poziv, Vučić je rekao:

"Pričao sam sa Markonom, ali ja ne volim da punim novinske stupce tvarima koje nisam dogovorio sa ljudima sa kojma sam razgovarao".

Vučić je dodao da će biti još važnih sastanaka, kao i da uskoro očekuje nastavak političkog dijaloga u Briselu.

"Zaista uskoro, nisu u pitanju meseci veće pre dani ili nedelje", dodao je Vučić.

Na pitanje da li to znači da će tokom leta doći do novog pomaka, Vučić je rekao: "Svakako će doći do razgovora, a da li će biti pomaka ili ne, to ćemo da vidimo".

Vučcić je prethodno rekao da sutra već ide u Brisel, prekosutra u Vašington, a odatle - u Ljubljanu, gde se, inače, održava samit procesa Brdo-Brioni.

